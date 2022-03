Kerstin Ott, Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Starke Gästeliste für die „Beatrice Egli Show“

In ihrer Show wollen alle dabei sein! Die Gästeliste der „Beatrice Egli Show“ kann mit einigen hochkarätigen Namen aus der Schlagerbranche aufwarten.

Berlin – Nach Giovanni Zarrella (44) und Ross Antony (47) erhält jetzt auch Schlagerprinzessin Beatrice Egli (33) ihre eigene Sendung. Für das öffentliche-rechtliche Fernsehen moderiert die ehemalige „DSDS“-Gewinnerin bereits seit einiger Zeit das TV-Format „SWR Schlager - Die Show“. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, wird die nächste Ausgabe unter einem neuen Titel über die Fernsehbildschirme flimmern: Die „Beatrice Egli Show“ ist ab jetzt die ganz eigene Produktion der Schweizerin. Und für ihr Show-Debüt hat Beatrice einige hochkarätige Gäste eingeladen.

Wie auf der Webseite des MDR zu lesen steht, werden unter anderem Kerstin Ott (40), Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (29) mit von der Partie sein. Letztere kündigte bereits selbst auf Instagram an, dass ihre neue Single „Mach das nochmal mit mir“ in der „Beatrice Egli Show“ TV-Premiere feiern wird. Wer auf Schlager steht, der sollte sich die Sendung am 23. April also keinesfalls entgehen lassen.

Mit ihrem Schlager-Kollegen Ross Antony will Beatrice Egli in Zukunft eng zusammen arbeiten

Auch der ehemalige „BroSis“-Star Ross Antony (47) wird bei der ersten Ausgabe der „Beatrice Egli Show“ mit dabei sein. Die beiden Schlagerstars wollen ihre zwei TV-Formate den Berichten zufolge nämlich gemeinsam abstimmen und planen. Ebenso wie bei der „Ross Antony Show“ produziert Egli ihre Sendung in Zusammenarbeit mit dem SWR und dem MDR. Die Zuschauer können sich also auf so einiges gefasst machen.

Doch auch ein paar „alte Hasen“ aus der Schlagerbranche werden sich in Folge 1 der „Beatrice Egli Show“ die Ehre geben. Schlager-Veteranin Irene Sheer (73) wird ebenso wie Semino Rossi (59) in Berlin auf der Bühne stehen. Es scheint also so, als hätte Beatrice sichergestellt, dass wirklich für jeden Schlagerfan etwas dabei ist. Wie die Sängerin auf ihrem offiziellen Instagram-Account mitteilt, können Fans auch noch einige Restkarten ergattern, um bei der Aufzeichnung der Sendung am 5. April live im Studio dabei zu sein. Sie schreibt: „Und ihr könnt live dabei sein! Denn für die Sendung, die am 5. April in Berlin aufgezeichnet wird, gibt es noch einige Karten. Schnell sein lohnt sich.“