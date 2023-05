Obert, Kerth, Terenzi: diese Kandidaten ziehen ins „Sommerhaus der Stars“

Bis zur neuen Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ dauert es noch ein paar Monate. Vier der Promi-Paare sollen nun aber schon verraten worden sein.

Köln – Noch können Antonia Hemmer (23) und Patrick Romer (27) ihren Sieg im „Sommerhaus der Stars“ genießen, ihre Amtszeit als Reality-Champions nähert sich aber langsam dem Ende. Diesen Herbst soll die achte „Sommerhaus“ Staffel starten und noch bevor die Dreharbeiten überhaupt richtig Fahrt aufgenommen haben, sollen einige der noch geheimen Promi-Kandidaten bereits durchgesickert sein.

Dschungelcamp-Trio: Gigi Birofio, Verena Kerth und Marc Terenzi wohl im „Sommerhaus der Stars“ dabei

In der gut besiedelten Welt des deutschen Reality-TV hebt sich das „Sommerhaus der Stars“ von der Konkurrenz deutlich ab. Denn anstatt einzelner Stargäste treten in dem RTL-Format Promi-Paare gegeneinander an – und kämpfen als Duo um den Sieg. Dabei fliegen gerne mal die Fetzen – sowohl zwischen den Liebenden als auch den Kandidaten. Auch dieses Jahr scheint große Unterhaltung wieder vorprogrammiert, denn die Gästeliste hat es in sich.

Noch vor Drehstart hat bild.de vier der prominenten Pärchen verraten, die gemeinsam in das gemütliche Haus ziehen, das sich in Bocholt in Nordrhein-Westfalen befinden soll. So soll der diesjährige Dschungelcamp-Finalist Gigi Birofio (23) gemeinsam mit seiner Freundin Dana Feist (26), die unter anderem aus „Love Island“ bekannt ist, am „Sommerhaus der Stars“ teilnehmen. Mit Verena Kerth (41) und ihrem Verlobten Marc Terenzi (44) sollen außerdem zwei weitere Ex-Dschungelcamp-Kandidaten vertreten sein – Verena erreichte 2023 den letzten Platz und Marc erklomm 2017 den Dschungelthron.

„Das Sommerhaus der Stars“: Das sind die bisherigen Gewinner Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan (Staffel 1, 2016) Nico Schwanz und Saskia Atzerodt (Staffel 2, 2017) Uwe und Iris Abel (Staffel 3, 2018) Elena Miras und Mike Heiter (Staffel 4, 2019) Caro und Andreas Robens (Staffel 5, 2020) Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt (Staffel 6, 2021) Antonia Hemmer und Patrick Romer (Staffel 7, 2022)

Von „Promis unter Palmen“ in die Star-WG: Claudia Obert soll bei „Sommerhaus der Stars“ dabei sein

Auch die vermeintlichen Mitstreiter von Gigi, Dana, Verena und Marc sind alles andere als Unbekannte. So soll „Promis unter Palmen“-Star und Modeunternehmerin Claudia Obert (61) mit ihrem 37 Jahre jüngeren Freund Max Suhr (24) in das „Sommerhaus der Stars“ ziehen. Auch „Temptation Island V.I.P“-Star Aleksandar Petrovic (32) und seine Freundin Vanessa Nwattu (23), die er in dem Kuppelformat kennengelernt hat, sollen mit von der Partie sein.

Welche Promis sich zu den acht bisher verratenen Namen ins „Sommerhaus der Stars“ gesellen werden, ist noch nicht bekannt – an großem Drama wird aber auch dieses Jahr garantiert nicht gespart werden. Derweil zerreißt Antonia Hemmer nach ihrem Aus bei „Kampf der Realitystars“ ihre Konkurrentin Eva Benetatou. Verwendete Quellen: bild.de