„Kevin - Allein zu Haus“ im TV: Sendetermine 2023 im Überblick

An den Feiertagen sind bestimmte Filme schlichtweg Tradition. Einer der bekanntesten Weihnachtsstreifen ist zweifelsohne „Kevin - Allein zu Haus“.

Berlin – Um während der Adventszeit so richtig in Festtagsstimmung zu kommen, hilft vor allem eines: gemeinsam Weihnachtsfilme anschauen. Denn an den Feiertagen ist für jeden etwas dabei. „Ist das Leben nicht schön?“, für die Liebhaber der traditionellen Streifen, „Die Muppets Weihnachtsgeschichte“ für die ganz Kleinen oder „Stirb Langsam“ für Action-Fans, die es nicht ganz so besinnlich mögen. Ein bestimmter Weihnachtsklassiker lockt jedoch Jahr für Jahr die ganze Familie vor den Fernseher. „Kevin - Alleine zu Haus“ ist wohl mit Abstand der beliebteste Feiertagsfilm aller Zeiten.

„Kevin - Allein zu Haus“ darf an Weihnachten nicht im Programm fehlen

Seine Premiere feierte „Kevin - Alleine zu Haus“ bereits im Jahr 1990. Doch auch nach über drei Jahrzehnten hat der actiongeladene Comedy-Streifen keinesfalls an Beliebtheit eingebüßt.

Die Geschichte des kleinen Kevin, der aus Versehen an Weihnachten von seiner Familie zurückgelassen wird und das Haus daraufhin gegen ein tollpatschiges Einbrecher-Duo verteidigen muss, sorgt auch heute noch für beste Fernsehunterhaltung. Wer „Kevin - Allein zu Haus“ an den Feiertagen nicht verpassen will, hat dieses Jahr mehrere Möglichkeiten, sich den Film im Free-TV anzuschauen.

Auch die Fortsetzung „Kevin - Allein in New York“ wird gezeigt

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, beschwerten sich vor einigen Jahren zahlreiche Zuschauer beim Sender Sat.1, als dieser „Kevin - Allein zu Haus“ an Weihnachten nicht im Programm hatte. Deshalb zeigt Sat.1 den Klassiker dieses Jahr gleich zweimal. An Heiligabend (24. Dezember) ist „Kevin - Allein zu Haus“ zur Prime-Time um 20:15 Uhr angesetzt. Am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) ist er ab 17:50 Uhr zu sehen. Gleich im Anschluss um 20:15 Uhr strahlt Sat.1 dann die Fortsetzung „Kevin - Allein in New York“ aus. Der gemütliche Fernsehabend an den Feiertagen ist also gesichert!

An den Feiertagen sind bestimmte Filme schlichtweg Tradition. Einer der bekanntesten Weihnachtsstreifen ist zweifelsohne „Kevin - Allein zu Haus“. © picture alliance/dpa/Sat.1

Für viele gehören auch Märchen zur besinnlichen Jahreszeit – allen voran eines: „Drei Haselnüssel für Aschenbrödel“ – hier sind die Sendetermine im Überblick. Verwendete Quellen: bild.de