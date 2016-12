Wann kommt „Kevin allein zu Haus“ an Weihnachten 2016 im TV?

Der Kultfilm in TV und Stream

+ © 20th Century Fox Film Corporation Kevin ist allein zu Haus und muss zwei Bösewichte davon abhalten, das Haus auszurauben. © 20th Century Fox Film Corporation

München - Wann ist „Kevin allein zu Haus“ an Weihnachten 2016 im TV und im Live-Stream zu sehen? Hier erfahren Sie die Sendetermine zum Fest.

Ein achtjähriger Junge wird von seiner Familie während der Weihnachtsferien zu Hause vergessen und nimmt es dort mit zwei mehr oder weniger angsteinflößenden Einbrechern auf, die versuchen, das Haus auszurauben. Der Junge, der Kevin heißt, denkt sich allerhand Schikanen für die Bösewichte aus und die fallen natürlich reihenweise darauf herein.

Was sich die Macher von „Kevin allein zu Haus“ vor nunmehr 26 Jahren für den Weihnachtsfilm ausgedacht haben, ist einfach - und funktioniert wahrscheinlich gerade deswegen immer noch. „Kevin allein zu Haus“ darf man getrost als Weihnachtskultfilm bezeichnen und so läuft das Spektakel auch alle Jahre wieder im TV.

„Kevin allein zu Haus“ - die Sendezeiten 2016

Interessanterweise kam der Film in seinem Erscheinungssjahr 1991 aber gar nicht vor Weihnachten in die Kinos - zumindest in Deutschland konnten sich Kevin-Fans erst im Januar über dessen Streiche freuen. Macht nix, ist heute trotzdem ein Weihnachtsklassiker, der 2016 zwei Mal im Fernsehen zu sehen ist: Sat.1 sendet den Film an Heiligabend im frei verfügbaren Programm. Ab 20.15 Uhr haben Sie die Gelegenheit, sich „Kevin allein zu Haus“ anzusehen - zur besten Sendezeit also, nachdem die Weihnachtsmenüs verputzt und die Geschenke ausgepackt sind.

TV-Sendetermine von „Kevin allein zu Haus“ 2016 Samstag, 24. Dezember 2016 Sat.1 20.15 Uhr Sonntag, 25. Dezember 2016 Sat.1 20.15 Uhr

„Kevin allein zu Haus“ im Live-Stream von Sat.1

Falls Sie keine Lust haben, sich am Heiligen Abend vor den Fernsehen zu sehen, können Sie auch einfach ihren Computer oder Laptop einschalten und sich dort das Programm von Sat.1 über einen Live-Stream anschauen. Der Sender verlangt dafür allerdings eine Registrierung für den so genannten 7Pass, da einige Inhalte der Mediengruppe kostenpflichtig sind.

„Kevin allein zu Haus“ auf Smartphone, Tablet und PC

Etwas einfacher ist es mit der Sat.1-App, über die Sie den kostenlosen Live-Stream 24 Stunden lang empfangen können. Und somit auch den Film „Kevin allein zu Haus“, den Sie dann zum Beispiel auch ganz entspannt im Zug anschauen können, falls Sie am 24. Dezember unterwegs sind. Oder Sie bleiben nach der Bescherung einfach auf der Couch liegen und verfolgen den Film über ihr Smartphone oder Tablet. Apple-Nutzer finden die dafür notwendige Applikation bei iTunes, Android-Anhänger können sich das Programm im Google-Play-Store herunterladen.

„Kevin allein zu Haus“ ohne die Fortsetzungen im TV

Es gab übrigens auch ein paar Fortsetzungen des erfolgreichen Films, der 1991 sogar für den Oscar nominiert war: „Kevin - Allein in New York“, „Wieder allein zu Haus“ und „Kevin - Allein gegen alle“. Doch keiner davon kam an das Original mit Macaulay Culkin heran. So läuft konsquenterweise auch keiner der Filme 2016 an Weihnachten im TV oder Live-Stream.

Diese Weihnachtsfilme laufen außerdem im TV

Natürlich laufen rund um die Feiertage jede Menge Kultfilme im Fernsehen: Etwa ist „Sissi“ ist 2016 endlich wieder im TV zu sehen. Bei den Kollegen von Merkur.de können Sie außerdem alles nachlesen, was Sie zu TV-Ausstrahlungen und Live-Streams von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Tatsächlich Liebe“ und „Stirb langsam“ wissen müssen.

pak