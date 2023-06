Kevins TV-Tipps für echte Schlagerfans vom 12. bis 18. Juni 2023

Von: Kevin Drewes

Teilen

Neben den großen Shows von Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella gibt es natürlich noch weitere tolle Schlagersendungen, in denen Eure Stars zu sehen sind. Doch auch in anderen Shows sind immer wieder beliebte Schlagersänger zu Gast. Ich verrate Euch die Highlights der kommenden Woche.

Immer montags präsentiert Schlagerreporter Kevin Drewes seine persönlichen TV-Highlights bei Ippen.Media. Am 14. Juni zeigt Pro7 um 20.15 Uhr die Wiederholung von „Die! Herz! Schlag! Show!“. Das Format, welches 2020 gesendet wurde, hat tolle Gäste dabei. Für Schlager-Fans ist vor allem ein Name interessant: „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross ist in der interaktiven Sendung dabei.

Neue Ausgabe von „Musik für Sie“ mit Semino Rossi

Am 16. Juni zeigt der MDR eine neue Ausgabe von „Musik für Sie“ mit Moderatorin Uta Bresan und Peter Heller. Sie übermitteln die Grüße der Fans und werden in der Sendung „ganz viel Wunschmusik“ spielen – so heißt es im offiziellen Pressetext. Im Talk sind zudem Semino Rossi, Kim Fisher und Olaf Berger persönlich dabei.

Helene Fischer, Beatrice Egli und Maite Kelly: Schlagerstars zeigen sich ungeschminkt Fotostrecke ansehen

„Immer wieder sonntags“: Gäste der Ausgabe am 18. Juni

In der neuesten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ hat Stefan Mross wieder ein großes Staraufgebot für seine Fans parat. So sind unter anderem Uta Bresan, Peggy March, Pia-Sophie, Troglauer, Joey Heindle, Maximilian Arland, die Amigos, Graziano, Oesch‘s die Dritten, Luna Klee und Annemarie Eilfeld dabei. Ausstrahlung ist um 10.03 live in der ARD.

Auch im ZDF-Fernsehgarten wird geschlagert

Viele Gäste des ZDF-Fernsehgartens am 18. Juni (11.50 Uhr im ZDF) sind noch nicht bekannt. Sicher dabei sind jedoch Nik P., Francine Jordi und die frisch gebackene Mama Linda Hesse. Auch Nathan Evans, der seinen Hit „Wellermann“ mit Santiano veröffentlicht hat, ist dabei. Verwendete Quellen: IPPEN MEDIA