Wegen Andrea Kiewel: Sat.1 ändert das Programm – Jörg Pilawa muss weichen

Von: Elena Rothammer

Drucken Teilen

Noch in diesem Jahr startet Andrea Kiewels neues Format „Kiwis große Partynacht“. Dafür muss Sat.1 im TV-Programm jedoch ordentlich ummodeln.

München – Zwar neigt sich das Jahr 2023 dem Ende zu, doch für die TV-Zuschauer stehen trotzdem noch einige Highlights an. Unter anderem geht Andrea Kiewel (58) noch mit ihrer neuen Sendung „Kiwis große Partynacht“ an den Start. Für die Schlagershow muss sogar Jörg Pilawa (58) das Feld räumen.

Sat.1 plant um: Jörg Pilawa muss seinen Sendeplatz für Andrea Kiewel räumen

Wegen des Nahost-Kriegs hatte Andrea Kiewel zunächst Zweifel, ob es richtig wäre, nun eine Unterhaltungssendung zu moderieren. Letztendlich hat sie sich aber doch dafür entschieden und namhafte Gäste wie Peter Maffay (74), DJ Ötzi (52), Vanessa Mai (31), Pur und Anastacia (55) auf der Bühne begrüßt. Aufgezeichnet wurde das Ganze bereits im November.

Peinlich, daneben oder genial: Die schrillsten Fernsehgarten-Outfits von Andrea Kiewel Fotostrecke ansehen

Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen tz-App. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer Whatsapp-Kanal beste Unterhaltung.

Ursprünglich war angekündigt worden, dass „Kiwis große Partynacht“ erst 2024 ausgestrahlt wird. Wie dwdl.de berichtet, zeigt Sat.1 die erste Folge aber doch schon am Mittwoch, dem 27. Dezember, zur Primetime. Dabei hatte diesen Sendeplatz eigentlich schon „Unser 2023 – Der Jahresrückblick mit Jörg Pilawa“ inne. Dieser wurde wegen Kiwi jetzt aber kurzerhand auf Freitag, den 29. Dezember, verschoben.

Jörg Pilawa testet in seinem Sat.1-Jahresrückblick Promis

Anders als in anderen TV-Jahresrückblicken stehen bei Jörg Pilawa Promis vor einer Herausforderung. Vier Stars werden im Rahmen der Sat.1-Sendung ihr „Highlight des Jahres“ vorstellen. Außerdem testet der Moderator, „wie gut seine prominenten Gäste in diesem Jahr aufgepasst haben“, heißt es in der Beschreibung. Die Gäste sind Horst Lichter (61), Wigald Boning (56), Caroline Frier (40) und Elena Uhlig (48).

Noch in diesem Jahr startet Andrea Kiewels neues Format „Kiwis große Partynacht“. Dafür muss Sat.1 im TV-Programm jedoch ordentlich ummodeln. © IMAGO / Future Image & IMAGO / BOBO

An Silvester wird Andrea Kiewel außerdem – wie schon im Vorjahr – mit Johannes B. Kerner (58) im ZDF live ins neue Jahr feiern. Die „ZDF-Mitternachtsparty“ im Anschluss hingegen bekommt einen neuen Gastgeber: Beatrice Egli (35) darf die Show nicht mehr moderieren. Verwendete Quellen: dwdl.de