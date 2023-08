Singverbot im Fernsehgarten: Andrea Kiewel will zu Florian Silbereisen

Von: Jonas Erbas

Beim „ZDF-Fernsehgarten“-Schlagerfestival war Andrea Kiewel voll in ihrem Element – zum Singen müsse sie aber eigentlich zu Florian Silbereisen, merkte die Moderatorin nach einer spontanen Einlage an.

Mainz – Als langjährige „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin hat Andrea Kiewel (58) die Musik kennen und lieben gelernt – insbesondere deutschen Schlager! Da trifft es sich gut, dass am Sonntag (13. August) am Mainzer Lerchenberg die Schlagerfestival-Ausgabe anstand. Darin juckte es der 58-Jährigen regelrecht in den Fingern: Statt nur zu moderieren, wollte sie eigentlich mitsingen.

Trotz Schlager-Leidenschaft: Andrea Kiewel darf im Fernsehgarten eigentlich nicht singen

Und so kam es, dass Andrea Kiewel nur wenige Minuten nach Fernsehgarten-Beginn den Kult-Schlager „Liebeskummer lohnt sich nicht“ anstimmte, den zuvor Anita Hofmann (46) zum Besten gegeben hatte. Umringt von Bernhard Brink (71), Patrick Lindner (62), Vanessa Neigert (31) und Anita Hofmann selbst, sang die gut gelaunte Moderatorin den Hit abermals an – und schindete damit ordentlich Eindruck.

„Also Kiwi, das ist ja Wahnsinn! Hast du geübt?“, lobte Patrick Lindner ihre Gesangseinlage anschließend. „Nein, ich bin Schlager. Ich bin mit Schlager aufgewachsen“, erklärte die gebürtige Berlinerin ihre Begeisterung. Und enthüllte dann: „Ich bin nur in der falschen Show, weil hier lässt man mich nicht singen.“ Um ihrer Leidenschaft (und Stimme) einmal vollen Lauf lassen zu kommen, müsse sie wohl bei Schlagerkönig Florian Silbereisen (42) auftreten, so die 58-Jährige aufgeregt.

Beim Schlagerfestival im „ZDF-Fernsehgarten“ war Andrea Kiewel absolut in ihrem Element: Leidenschaftlich stimmte sie einen Schlager-Hit an – und enthüllte dann, dass sie zum Singen eigentlich in einer Florian-Silbereisen-Show müsse © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten & Eventpress/Imago

Ob Andrea Kiewel irgendwann tatsächlich in einer der „Die Feste“-Shows auftreten wird, bleibt fraglich. Ab 2024 übernimmt die Fernsehgarten-Ikone allerdings die Moderation von „Kiwis große Partynacht“ bei Sat.1 – vielleicht darf sie ihr Gesangstalent ja dort ganz ohne Einschränkungen unter Beweis stellen. Dass es die 58-Jährige aber eigentlich in eine Silbereisen-Sendung zieht, ist nur allzu verständlich – immerhin kommt es dort zu regelrechten Gänsehautmomenten: So brach etwa Nicole (58) zuletzt bei Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ in Tränen aus. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF/ZDFmediathek; Ausgabe vom 13. August), zdf.de