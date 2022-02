Diversity-Kandidatin bei GNTM jetzt schon Topmodel? Designer: „Sie hat für mich das schönste Gesicht“

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Viola ist Kandidatin bei „Germany‘s next Topmodel“ © ProSieben/Richard Hübner

Viola gehört zu den „Diversity“-Kandidatinnen bei GNTM. Ein Designer sieht die 21-Jährige schon als absolutes Topmodel in der Modewelt.

Mykonos - Auch in der diesjährigen Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ bekommt Heidi Klum regelmäßige Unterstützung von prominenten Gast-Juroren. Während der Show zeigen auch immer mehr Designer großes Interesse an den GNTM-Models. Kilian Kerner äußerte sich sogar schon zu einer Kandidatin: Viola. Für ihn ist sie das perfekte Model.

GNTM 2022: Viola auf der Überholspur? Designer Kilian Kerner ist sich sicher: „Viola hat für mich das schönste Gesicht“

Schon im vergangenen Jahr zeigte der Designer, dass auch bei ihm Diversity groß geschrieben wird. So entschied er sich bei einer seiner Modenshows für Curvy-Model Dascha. Die Kandidatin schaffte es 2021 auf den zweiten Platz bei „Germany‘s next Topmodel“. Nun hat ihm es eine weitere Kandidatin angetan, denn Viola fällt durch ihre rosanen Haare und ihren extravaganten Look ziemlich auf. In einem YouTube-Interview mit Social-Media-Star Ramon Wagner gab Modedesigner Kilian Kerner zu: „Also Viola hat für mich das schönste Gesicht. Können viele vielleicht nicht nachvollziehen, für mich ist dieses Gesicht was die Frau hat, ein Wahnsinn!“. Wer in der Modewelt bleiben und arbeiten möchte, braucht Vielfalt. Und in seinen Augen bringt die 21-Jährige genau das mit: „Das gehört in die Modewelt. Die Modewelt hat so viel Vielfalt. Die einen brauchen die Beautys, die einen brauchen die Nerdis!“, schmunzelte er.

GNTM 2022: Viola fuhr mit dem Fahrrad 300 km bis nach Bremen

Wie weit GNTM-Kandidatin Viola kommen wird, entscheidet hauptsächlich Topmodel-Chefin Heidi Klum. Viola sagte immer wieder in den Interviews, dass sie für spontane und verrückte Aktionen immer zu haben ist. Wie spontan die Bremerin ist, erzählte sie im Interview auch direkt selbst: „Ich bin so zwei oder drei Tage vor Weihnachten - war eine ganz spontane Idee - mit dem Fahrrad zu meiner Familie gefahren. Das waren so 300 Kilometer. Und ich habe jetzt auch nicht so ein krasses Fahrrad, eher ein normales Fahrrad“, erzählte die 21-Jährige. Zu diesem Zeitpunkt hat Viola noch in Köln gewohnt. „Germany‘s next Topmodel“ läuft ab dem 3. Februar donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.