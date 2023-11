Ab 2024: GZSZ bekommt Ableger für Kinder

GZSZ ist seit Jahren mehr als erfolgreich – deswegen arbeitet die RTL-Sendergruppe nun an einem Spin-off. Und zwar für Kinder.

Berlin – Am 11. Mai 1992 wurde die erste Folge von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ im TV ausgestrahlt. Dass sich die Daily zu einem derartigen Renner entwickeln würde, ahnte damals niemand. Inzwischen gilt das RTL-Format als echter Erfolg – denn für den Sender ist GZSZ ein Quotengarant. Nun wurden aufregende Neuigkeiten bekannt: Im kommenden Jahr gibt es einen GZSZ-Ableger für Kinder.

Neuer GZSZ-Ableger richtet sich an „etwas ältere Kids“

Gegenüber dwdl.de bestätigte der Sender, dass die Produktionsfirma UFA Serial Drama von Super RTL und RTL+ mit einer entsprechenden Serie beauftragt wurde. Geplant sei, dass die 26 Folgen im kommenden Jahr in Berlin gedreht werden. Bereits im Dezember sollen die Castings beginnen. „Die Produktion einer neuen Live-Action-Serie im ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘-Universum ist für Super RTL etwas ganz Besonderes“, sagte Thorsten Braun, CEO von Super RTL.

„Gemeinsam mit RTL+ und der UFA wollen wir eine Serie erschaffen, die von der enormen Strahlkraft der Marke ‚GZSZ‘ profitiert“, meint er weiter. Der Ableger soll von sechs Freunden handeln, die in Berlin einen Platz für sich und ihre Skate-Leidenschaft suchen. Neben dem Sport stehen außerdem Themen wie die erste Liebe, Freundschaft und Musik im Mittelpunkt. Die Serie richte sich somit „gezielt an die etwas älteren Kids“.

Casting-Aufruf für neue GZSZ-Serie: Diese Schauspieler werden gesucht

Helga Löbel, Produzentin bei UFA Serial Drama, merkte an, dass es nicht oft die Möglichkeit gebe, originäre Live Action für Kids zu produzieren. „Wir freuen uns riesig über die Beauftragung unserer neuen Kids-Serie. Es ist so wichtig, Kindern mehr Raum zu geben und ihnen Gehör zu verschaffen. Sie werden gesellschaftlich und auch im Fernsehen zu selten in den Mittelpunkt gestellt – und das, obwohl sie unsere Zukunft sind“, kritisierte sie.

Für die Rollen werden nun junge Nachwuchsschauspieler gesucht, die idealerweise über „Skating- oder BMX-Skills“, „Talent in Singen, Rappen oder Hip-Hop“ sowie „Graffiti-Fähigkeiten“ verfügen sollten. Am 23. November 2023 feierte aber auch die „normale“ Serie einen besonderen Tag: Die Paris-Folge lief in Spielfilmlänge. Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34) hatte am GZSZ-Set ein Geheimnis vor der Produktion. Verwendete Quellen: www.dwdl.de, www.ufa.de