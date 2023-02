„Hartz und herzlich“-Vater Carsten verliert Job bei McDonalds in der Probezeit

Von: Sina Koch

Bei „Hartz und herzlich“ zeigt der Vierfach-Vater Carsten seinen Alltag. Immer wieder ist er auf der Suche nach einem Job. Jetzt ist dem Rostocker in der Probezeit gekündigt worden:

Rostock Groß-Klein – ein sozialer Brennpunkt mit vielen Facetten. Die RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ begleitet die alltäglichen Probleme, Sorgen und Ängste der Bewohner. Viele Teilnehmer kämpfen mit finanziellen Sorgen und leben von Hartz IV – was einige Vorurteile mit sich bringt. Das weiß auch der vierfache Vater Carsten. Er will unbedingt weg vom Jobcenter. Trotz Trennung von der Mutter seiner Kinder, die übrigens auch bei „Hartz und herzlich“ zu sehen ist, und geringen finanziellen Mitteln soll es seinen vier Kindern an nichts fehlen.

„Hartz und herzlich“: Carsten arbeitet als Fahrradkurier – und bekommt Probleme in der Probezeit

In der letzten Folge „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ hat Carsten schlechte Neuigkeiten mitgeteilt: In Schmarl gibt es für ihn und seine Familie Grund zur Beunruhigung. Da sein Sohn Yusei einen Gehirntumor hatte, muss der Familienvater immer auf Abruf sein. Das hat die Jobsuche bei Carsten deutlich erschwert. Durch die Hilfe von Kumpel Sascha hat „Hartz und herzlich“-Bekanntheit Carsten nach drei Jahren Arbeitslosigkeit trotzdem eine Stelle gefunden!

In der Episode „Besinnliche Zeiten“ (hier alle „Hartz und herzlich“-Sendetermine) erklärt Carsten stolz, wieso ihm der Job als Fahrradkurier gefällt: „Ich mag es nicht im Büro zu sitzen. Das kann ich nicht. Ich muss draußen an der frischen Luft sein.“ In seinem TikTok-Livestream vom 13. Februar verrät der Rostocker nun, dass er plötzlich gekündigt worden ist. Für die Entlassung des Fahrradkuriers hat ein kleiner Vorfall ausgereicht, wie MANNHEIM24 berichtet.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Carsten wird gekündigt – „Da kann man nichts machen“

Carsten hat eine Lehre zum Baumetalmaler abgeschlossen und ist Mitarbeiter einer Fastfood-Kette geworden. Von Anfang an habe er „mit offenen Karten gespielt“ und seinem Chef die gesundheitliche Situation von Sohn Yusei erklärt. Doch ein anderer unerwarteter Krankheitsfall in der Familie soll seinen Arbeitsalltag beeinflusst haben: „Ich war arbeiten bei Mc Donalds. Dann kam Corona, meine Tochter hat sich angesteckt, dann habe ich flachgelegen – und das war in der Probezeit“, beschreibt Carsten die Kündigung in seinem Livestream.

Mit der Kündigung hat Carsten nicht gerechnet: „Da kann man nichts machen. Ich war eben noch in der Probezeit“, so der 43-Jährige auf TikTok. Dabei war der Job als Fahrradkurier optimal für den vierfachen Vater – immerhin hat Carsten bereits in einer Fahrradwerkstatt gearbeitet und bringt viel technisches Wissen mit. Die Rückkehr in das Arbeitsleben hat der Rostocker durchweg positiv gesehen: „Die Kinder freuen sich, dass Papa Arbeit hat. Ich freue mich, dass ich nicht mehr zu Hause bin“, schwärmte Carsten noch im TV.

„Hartz und herzlich“ in Rostock: Nach TV-Hochzeit – Jack gibt Trennung bekannt

Auch bei „Hartz und herzlich“-Liebling Jack läuft es derweil eher schlecht: Nachdem er in Folge 14 von „Hartz und herzlich“ aus Rostock seiner Verlobten Kathleen das Ja-Wort gegeben hat, folgt nur kurze Zeit später das Liebes-Aus.

Dass es zwischen den beiden auch einmal ordentlich krachen kann, hat sich auf dem Weg zum Standesamt gezeigt: „Hartz und herzlich“-Teilnehmer Jack ist ein peinlicher Patzer passiert, der seine Braut vor Wut kochen ließ. (sik)