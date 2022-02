Kitchen Impossible-Revenge: Tim Mälzers Rache-Plan – mit dieser Köchin hat er eine offene Rechnung

Tim Mälzer will sich in der neuen Folge „Kitchen Impossible“ an einer altbekannten Gegnerin rächen. © Georg Wendt/dpa

Tim Mälzer will sich rächen. Mit dieser Köchin hat er noch ein Hühnchen zu rupfen. Für die Jubiläumssendung plant er die ultimative Rache.

Hamburg – „Kitchen Impossible“ ist immer für etwas Verzweiflung und deftige Worte gut. Auch die Jubiläumssendung am Sonntag, 13. Februar, kann damit dienen. Tim Mälzer hat sich zur Feier des Tages eine Kontrahentin eingeladen, mit der er noch eine offene Rechnung zu begleichen hat.

Was sich Tim Mälzer als Rache-Plan für Haya Molcho ausgedacht hat, verrät 24hamburg.de hier.

Bereits 2020 traten Mälzer und Haya Molcho bei „Kitchen Impossible“ gegeneinander an. Damals gewann Mälzer zwar, die Aufgaben in Rumänien und Jerusalem brachten ihn aber an den Rand der schieren Verzweiflung. Dafür will er sich nun rächen und schickt seine Kontrahentin nach Baiersbronn in Baden-Württemberg und nach Mainz. Dort muss sie ein seltsames Hühnchen zubereiten, das von der einen Seite perfekt gebraten und von der anderen noch matschig ist. Die Köchin steht vor einer verwirrenden Prüfung ihrer Fertigkeiten.

Auch Tim Mälzer hat es aber gar nicht so leicht. Er muss auf einer offenen Feuerstelle kochen und ist mit der Hitzeregulierung schnell überfordert. Wie die 50. Folge ausgeht und ob Tim Mälzers Rache-Plan für Haya Molcho aufgeht, erfahren die Zuschauer am Sonntag, 13. Februar, ab 20:15 Uhr auf Vox. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.