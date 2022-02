Kitchen Impossible: Tim Mälzer über neuen Gegner – „Er will so sein wie ich“

Fernsehkoch Tim Mälzer addiert zu seiner großen Klappe nun auch noch Größenwahn. © Annette Riedl/dpa

Tim Mälzers große Klappe gehört zu Vox und zu „Kitchen Impossible“ einfach dazu. Jetzt hat ihn allerdings auch noch der Größenwahn erwischt.

Hamburg – Tim Mälzer gewinnt zwar nicht gegen jeden Gegner, dafür teilt er aber immer kräftig aus. Seine große Klappe ist bei Vox bekannt, nun kommt scheinbar auch noch Größenwahn dazu. In der vierten Folge tritt der TV-Koch gegen den Schweizer Gastronom Sven Wassmer an, für dessen Meister er sich zu halten scheint.

Wieso Tim Mälzer glaubt, dass er Sven Wassmers Berufs-Inspiration war, verrät 24hamburg.de hier.

Tim Mälzer ist sich absolut sicher: Sven Wassmer, der im Gegensatz zum Vox-Star zwei Michelin-Sterne vorzuweisen hat, kocht nur seinetwegen. Es ist wahr, dass Mälzers Kochbücher unter den ersten waren, mit denen sich Wassmer in seiner Ausbildung beschäftigte. So viel gibt der Schweizer zu. Aber ob Tim Mälzer wirklich seinen Berufswunsch geprägt hat? Fraglich. Mälzer allerdings möchte das gern glauben und so lässt man ihm bei Vox eben die Freude.

In der vierten Folge der siebten „Kitchen Impossible"-Staffel treten die beiden Köche gegeneinander an und bei dieser Challenge kommt Tim Mälzer erneut an seine Grenzen. Ob er diese Folge genau so versemmeln wird wie seine Jubiläumssendung, sehen die Fans am Sonntag, 20. Februar, um 20:15 Uhr bei Vox.