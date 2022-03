Kitchen Impossible: Wer ist dieser harte Gegner - scheitert Tim Mälzer am Bio-Kochen?

Teilen

Tim Mälzer muss in der neuen Folge „Kitchen Impossible“ Bio und nachhaltig kochen. © Stephan Wallocha/imago

Wer ist Hendrik Haase und warum bringt er Tim Mälzer zum Verzweifeln? Scheitert der „Kitchen Impossible“-Star etwa beim Thema Nachhaltigkeit?

Hamburg – Tim Mälzer muss sich in der neuen Folge „Kitchen Impossible“ auf ein neues Spezialgebiet wagen. In Hendrik Haase hat er einen Gegner gefunden, der ein echtes Multitalent ist.

Warum das neue Duell bei „Kitchen Impossible“ für Tim Mälzer eine solche Herausforderung ist, verrät 24hamburg.de hier.

Der Vox-Koch wird von seinem Gegner, der ein selbsternannter Zukunfts-Foodist ist, nach Hayingen in Baden-Württemberg geschickt. Dort soll er ein Gericht von Simon Tress nachkochen, dem bekanntesten Bio-Koch Deutschlands, der sogar einen grünen Michelin-Stern für Nachhaltigkeit hat. Für Tim Mälzer eine „brutale“ Aufgabe. Allein die Besorgung der Zutaten wird für ihm beim Thema Bio zur Herausforderung.

Gleichzeitig muss sich Hendrik Haase in Hamburg beweisen und dort Ochsenschulter in Rotwein kochen. Wer am Ende die Nase vorn hat sehen die Zuschauer am Sonntag, 20. März, um 20:15 Uhr bei Vox. Die Folge ist aber bereits jetzt auf RTL+ zu sehen. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.