„Kiwi ist endlich zurück“: Beatrice Egli top motiviert für ihren Auftritt im ZDF-Fernsehgarten

Von: Lisa Klugmayer

Fans können es kaum erwarten und auch Beatrice Egli freut sich unfassbar auf die erste Folge der neuen ZDF-Fernsehgarten-Saison. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Fans können es kaum erwarten und auch Beatrice Egli freut sich unfassbar auf die erste Folge der neuen ZDF-Fernsehgarten-Saison. In ihren Instagram-Storys verrät die Schlagersängerin, welchen Song sie am Sonntag beim Opening performen wird und was bei ihr am Wochenende sonst noch so los ist.

München - Am Sonntag (8. Mai) ist es endlich wieder so weit: Der ZDF-Fernsehgarten öffnet seine Tore und Andrea Kiewel ist zurück. Natürlich sind auch wieder tolle Gäste am Start, unter anderem ist Beatrice Egli angekündigt. Die Schlagersängerin kann es dabei kaum erwarten, am Lerchenberg auf der Bühne zu stehen, wie sie nun in ihrer Instagram-Story verrät.

Gut gelaunt und top gestylt meldet sich Beatrice Egli (Leben und Karriere der Schlagersängerin) von der Autorückbank bei ihren Instagram-Fans. Mit im Gepäck hat die Schlagersängerin ein paar tolle Ankündigungen fürs Wochenende. „Am Sonntag stehe ich mit ‚Ganz egal‘ auf der Bühne des ZDF Fernsehgartens, denn Kiwi ist endlich zurück“, so Beatrice Egli freudestrahlend.

„Sie ist zurück, der Fernsehgarten ist zurück. Ich freu mich auf die Opening-Sendung“, so Beatrice Egli top motiviert. Die Vorfreude bei der Schlagersängerin ist also groß. Ebenfalls auf der Gästeliste stehen übrigens Giovanni Zarrella, Maite Kelly, Luca Hänni und Glasperlenspiel.

Talkshow, Konzert, ZDF-Fernsehgarten: Schlagerstar Beatrice Egli erzählt von ihrem vollen Wochenende

Doch der Auftritt im ZDF-Fernsehgarten ist für Beatrice Egli (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) nicht der einzige Auftritt am Wochenende. Am Freitag (6. Mai) ist sie zu Gast bein „Kölner Treff“ und am Samstag spielt sie ein Konzert in München. Beatrice-Egli-Fans kommen in den nächsten Tagen also voll auf ihre Kosten.

