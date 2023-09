„Kiwis große Partynacht“ macht „Fernsehgarten“ mit Gästeliste Konkurrenz

Andrea Kiewel begrüßt im „Fernsehgarten“ regelmäßig die ganz Großen der deutschen Schlagerbranche. Jetzt startet sie ihre eigene Partyreihe – und zwar mit diesen Gästen.

Berlin – Andrea Kiewel (58) ist zweifelsohne eine der bekanntesten deutschsprachigen Moderatorinnen. Seit vielen Jahren ist sie das Gesicht des „ZDF-Fernsehgartens“ und auch in anderen TV-Formaten ist die unter ihrem Spitznamen „Kiwi“ bekannte Entertainerin ein gern gesehener Gast. Kein Wunder also, dass Kiewel demnächst mit ihrer eigenen Partyreihe an den Start gehen wird. Unter dem Titel „Kiwis große Partynacht“ wird die erfahrene Fernsehgastgeberin vier Events in ihrer Heimatstadt Berlin veranstalten. Und dabei erhält sie dabei tatkräftige Unterstützung vom Who-is-who der deutschen Schlagerbranche.

„Kiwis große Partynacht“: Aufzeichnungen Anfang November in Berlin

Der offizielle Veranstalter von „Kiwis großer Partynacht“ ließ bereits mitteilen, dass das Publikum mit einer „Show der Superlative“ rechnen dürfe. Auch das Motto der Schlager-Gala verspricht viel: „Mehr VIP geht nicht!“ haben sich Andrea Kiewel und ihr Team für die Partyreihe auf die Fahne geschrieben.

Ausgestrahlt wird das ganze zwar erst wohl 2024, doch schon Anfang November gibt es gleich vier Termine, an denen in Adlershof in Berlin aufgezeichnet wird. Bereits für den Auftakt am 1. November hat die Moderatorin eine Gästeliste zusammengestellt, die dem etablierten „ZDF-Fernsehgarten“ durchaus Konkurrenz machen könnte.

Bei „Kiwis großer Partynacht“ geben sich die Stars des deutschen Schlagers die Klinke in die Hand

Peter Maffay (74), Ben Zucker (40), voXXclub und die Kultband PUR werden Andrea Kiewel bei ihrer ersten „großen Partynacht“ unterstützen. Die zweite Veranstaltung der Reihe am 3. November wartet derweil mit Heinz Rudolf Kunze (66), Lou Bega (48), Nino de Angelo (59) und der Band „Münchner Freiheit“ auf.

Am 8. November geht es mit Nik P. (61), Marianne Rosenberg (68), Silly und Culcha Candela weiter. Bei der letzten Ausgabe von „Kiwis großer Partynacht“ wird es Andrea Kiewel dann noch einmal mit Thomas Anders (60), Johnny Logan (69), Marquess und Santino krachen lassen. Tickets für die Events sind derzeit noch bei den üblichen Vorverkaufsstellen zu haben.

Auch bei ihrer Partynacht wird Kiwi vermutlich wieder mit ihrem Publikum interagieren. Im ZDF-Fernsehgarten kommt Andrea Kiewel ihren Gästen ebenfalls immer nahe – und baggerte zuletzt wahllos darauf los. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de