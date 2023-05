Klarer Sieger im Quotenkrieg zwischen „Tatort“ und „Bauer sucht Frau“

Von: Elena Rothammer

Am Montag war im TV eine Menge geboten: Auf RTL stellte Inka Bause die neuen „Bauer sucht Frau“-Singles vor, in der ARD wiederum lief der „Tatort“. Doch wer holte die bessere Quote?

Köln / Wien – Das TV-Programm am Montag (29. Mai) bediente die verschiedensten Geschmäcker. Eigentlich galt „Bauer sucht Frau“ mit Inka Bause (54) für RTL stets als Garant für eine passable Quote. Doch kann die Kuppelshow im Vergleich zu einem neuen „Tatort“ in der ARD mithalten?

Inka Bauses „Bauer sucht Frau“-Singles vs. „Tatort“-Ermittler in Wien: Wer schneidet besser ab?

Schon in der vergangenen Woche musste „Bauer sucht Frau International“ eine Niederlage gegen „Tierärztin Dr. Mertens“ in der ARD hinnehmen. Dieses Mal gab es auf RTL um 19.05 Uhr einen Vorgeschmack auf die kommende „Bauer sucht Frau“-Staffel. Inka Bause präsentierte die 15 Landwirte, die im Herbst 2023 auf die große Liebe hoffen werden und rief zu Bewerbungen auf. In der ARD war zur Primetime hingegen etwas für Krimi-Fans zu sehen. Im „Tatort“ mit dem Titel „Azra“ ermittelte das Wiener Duo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser).

Im Kampf um die Quoten war der „Tatort“ allen anderen haushoch überlegen und ließ auch „Bauer sucht Frau“ weit hinter sich, wie aus der DWDL Zahlenzentrale hervorgeht. Satte 5,76 Millionen Zuschauer schalteten ein. Das bedeutet für die ARD eine Quote von 21,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Inka Bauses „Bauer sucht Frau“-Vorstellungsrunde hingegen brachte es mit 2,07 Millionen Zuschauern auf 10,9 Prozent.

„Tatort“ war auch beim jüngeren Publikum ein Hit

„Tatort: Azra“ holte sich nicht nur den Tagessieg, sondern war auch den jüngeren Zuschauern ein Erfolg. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte der Österreich-Krimi 1,01 Millionen Zuschauer und somit eine Quote von 17,5 Prozent. Selbst in dieser Zielgruppe konnten die neuen Bauern bei „Bauer sucht Frau“ nur 0,03 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm locken und erreichten damit eine Quote von 8,7 Prozent.

Am Montag lief in der ARD ein neuer „Tatort“ aus Wien mit dem Ermittler-Duo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser). Auf RTL wiederum stellte Inka Bause die neuen „Bauer sucht Frau“-Singles vor. Wer sicherte sich die besser Quote? © ARD Degeto/ORF/Felix Vratny & RTL / Stefan Gregorowius

Gegen „Bauer sucht Frau“ auf RTL konnte die ARD mit dem „Tatort“ dieses Mal also lockert mithalten. An anderer Stelle machen es sich die öffentlich-rechtlichen Sender jedoch unnötig schwer. Am 3. Juni kommt es zu einem unnötigen ARD-Quotenkrieg, in dem Hans Sigl (53) und Barbara Schöneberger (49) gegen Andy Borg (62) antreten. Verwendete Quellen: dwdl.de