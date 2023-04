Stiller Protest: DSDS-Jury feiert Dieter Bohlen – Katja Krasavice weigert sich zu klatschen

Von: Lisa Klugmayer

Das Publikum, Stargast Bruce Darnell, Pietro Lombardi, Leony: Alle lieben Dieter Bohlen. Nur Katja Krasevice zeigt in der ersten DSDS-Liveshow mit einer einfachen Geste, wie wenig sie von dem Poptitan hält.

Köln – Nach dem öffentlichen Machtkampf zwischen Katja Krasavice und Dieter Bohlen zog RTL seine Konsequenzen für die DSDS-Liveshows und verdonnerte die beiden Streithähne zum Stillschweigen. Doch die selbsternannte „Bad Bitch“ findet trotzdem einen Weg, dem Poptitan und allen TV-Zuschauern zu zeigen, was sie wirklich von ihm hält.

Maulkorb für Katja Krasavice von RTL: Kein Wort über Bohlen in DSDS-Liveshows

Die Stimmung hinter dem DSDS-Jurypult war am Anfang der Jubiläumsstaffel noch recht ausgelassen: Dieter Bohlen (69) war wieder zurück und alle hatten sich lieb. Doch ein Altherren-Kommentar vom Poptitan und plötzlich tobte ein Machtkampf zwischen ihm und Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) – inklusive Diss-Track, Enthüllungsvideo und zahlreichen Beschuldigungen in beide Richtungen. In der ersten Liveshow treffen die beiden nun wieder aufeinander – und eigentlich hoffen alle auf einen öffentlichen Schlagabtausch.

Doch RTL hat vorgesorgt. Denn wie schon im Vorfeld bekannt wurde, soll der Sender die selbsternannte „Bad Bitch“ und den Poptitan zum Stillschweigen verdonnert haben. In den Liveshows soll also – zumindest vor den Kameras – gute Miene zum bösen Spiel gemacht werden. Und daran haben sich die beiden auch gehalten: Es gab keinen öffentlichen Zoff. Allerdings weigert sich Katja Krasevice Dieter Bohlen auch nur ein Fünkchen Anerkennung zu schenken.

Stiller Protest: DSDS-Jury feiert Dieter Bohlen – Katja Krasavice weigert sich zu klatschen

Eigentlich hätte die erste DSDS-Liveshow den Untertitel „Dieter Bohlen Show“ verdient. Das Team, das Publikum und der ehemalige DSDS-Juror Bruce Darnell, der eigentlich nur kurz als Gast auftreten sollte, aber die Show kurzerhand übernahm, feiern das Comeback des Poptitans ausgiebig. Bruce Darnell fordert das Publikum dabei mehrmals auf, für Dieter Bohlen aufzustehen. Die Fans im Studio rasten auf, finden den Jurychef also auch richtig toll. Auch Pietro Lombardi und Leony schließen sich dem Publikum an, stehen auf und klatschen für Dieter Bohlen – nur eine weigert sich. Katja Krasavice bleibt sitzen und klatscht nicht.

Man muss kein Körpersprachen-Experte sein, um diese Geste deuten zu können: Katja Krasevice und Dieter Bohlen haben sich wohl nicht ausgesprochen und die Rapperin hält wohl immer noch nicht sehr viel vom Poptitan. Die miese Stimmung ist auch „Let‘s Dance“-Moderator Daniel Hartwich aufgefallen und da kann er sich einen kleinen Seitenhieb Richtung DSDS-Jury nicht verkneifen. Verwendete Quellen: RTL/Deutschland sucht den Superstar - Erste Live-Show am 01.03.2023