„Verkauft den größten Dreck auf Instagram“: Jan Leyk disst Iris Klein bei „Kampf der Realitystars“

Von: Sarah Wolzen

Schon in der ersten Folge von „Kampf der Realitystars“ gibt es zwischen den Kandidaten ordentlich Beef. Jan Leyk hat es insbesondere auf Iris Klein abgesehen. Gnadenlos teilt er hinter ihrem Rücken gegen die Influencerin aus.

Phuket, Thailand - Am Mittwochabend ist es endlich so weit: „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (hier alle News auf der Themenseite) geht in die dritte Runde. Freunde des gepflegten Trash-TVs dürfen sich wieder auf allerlei Beef, Dramen und sportliche Challenges unter der thailändischen Sonne freuen. Jan Leyk (37) legt auch sogleich los und teilt gegen Iris Klein (54) aus.

Name Jan Leyk Geboren 9. Oktober 1984 (37 Jahre) Fernsehsendungen Berlin - Tag & Nacht Alben On the Move

Kampf der Realitystars: Wer wird Realitystar 2022?

Auch in diesem Jahr haben sich 22 mehr oder minder bekannte TV-Persönlichkeiten (das sind die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer 2022) auf nach Thailand gemacht, um „Realitystar 2022“ zu werden und die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro abzusahnen.

Doch wer in die Fußstapfen der Vorjahresgewinner Loona (2021) und Kevin Pannewitz (2020) treten will, der muss von der ersten Minute an alles geben. Wer langweilt, fliegt raus bei „Kampf der Realitystars“ (alle Folgen kostenlos in der Mediathek ansehen). Und damit gar nicht erst zu viel Harmonie in der Sala aufkommt, wird schon am ersten Tag gelästert was das Zeug hält.

Jan Leyk lästert über seine „Kampf der Realitystars“-Konkurrentin Iris Klein © RTL2

Iris Klein trifft als iPad bei „Kampf der Realitystars“ ein

In Folge eins schon mit am Start: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin, Influncerin und Mutter von Daniela Katzenberger, Iris Klein. Und die legt gleich mal einen noch nie dagewesenen Auftritt hin. Denn da Iris an Corona erkrankt ist, darf sie natürlich nicht zu den anderen in die Sala -zumindest nicht leibhaftig.

Stattdessen schlägt die 54-Jährige in digitaler Form auf, per iPad zugeschaltet und auf einer Kleiderstange in hübschem Fummel montiert. Mitstreiter Jan Leyk ist iPad-Iris jedoch sogleich ein Dorn im Auge, sodass er die erstbeste Gelegenheit ergreift, um gegen sie auszuteilen.

Während die digitale Iris analog von den anderen herumgeführt wird, lästert Jan hinter ihrem Aluminium-Rücken ordentlich über sie ab. Er finde Iris „unsympathisch und künstlich“, offenbart der ehemalige „Berlin - Tag & Nacht“-Darsteller seinen Kollegen Ronald Schill und Schäfer Heinrich. Außerdem sei das, was die Influencerin beruflich mache, „super krass affig“.

„Die Frau verkauft den größten Dreck auf Instagram“, echauffiert er sich und findet, Iris habe „selber nichts gerissen“, verhalte sich jedoch herablassend. Zwar wolle die nicht immer nur als „die Mutter von“ gelten, doch für Jan scheint sie nicht mehr zu sein, als die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser. Man darf mehr gespannt sein, wie Iris reagiert, wenn sie von Jans Lästerattacke erfährt.

Neu bei „Kampf der Realitystars“: In Ruhe schmusen im „Thai-Ny House“

Nicht nur iPad-Iris sorgt für ein Novum in der Show. Erstmals können sich die Kandidaten in ein „Thai-Ny House“ zurückziehen, um auch bei „Kampf der Realitystars“ ein wenig romantische Zweisamkeit zu genießen. Verwendete Quellen: RTL+, RTL2