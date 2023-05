„Kleine Pause einlegen“: Ist Andrea Gerhard raus bei „Der Bergdoktor“?

Von: Elena Rothammer

Seit 2019 spielt Andrea Gerhard in „Der Bergdoktor“ Dr. Martin Grubers Arzthelferin Linn Kemper. Müssen die Fans in der kommenden 17. Staffel womöglich auf sie verzichten?

Hamburg – An der Seite von Hans Sigl (53) ist Andrea Gerhard (39) seit der 12. Staffel als Dr. Martin Grubers Arzthelferin Linn Kemper in „Der Bergdoktor“ zu sehen. In der vergangenen Staffel musste ihre Serienfigur aber einiges ertragen. Der Streit zwischen ihrem Freund Hans Gruber und dessen Bruder Martin belastete Linn dermaßen, dass sie Ellmau verließ und ihre Schwester besuchte. Nun wird spekuliert, ob dieser Abgang womöglich gar Andrea Gerhards Serien-Aus bedeutet.

Andrea Gerhard war zum „Der Bergdoktor“-Drehstart nicht in Ellmau, sondern in Hamburg

Die Dreharbeiten für die neue Staffel sind in vollem Gange. Ronja Forcher und Hans Sigl teilten auch schon Schnappschüsse vom „Der Bergdoktor“-Set und posierten mit anderen Darstellern. Eine fehlte allerdings: Während sich ihre Co-Stars in Ellmau aufhielten, blieb Andrea Gerhard laut ihrer Instagram-Story in Hamburg.

Zwar war Andrea Gerhard beim Fantreffen am Wilden Kaiser mit dabei, rauschte danach aber direkt wieder ab nach Hamburg und erweckt damit erneut den Anschein, nicht für die neue Staffel vor der Kamera zu stehen. Seither deutet nichts auf einen längeren Österreich-Aufenthalt hin. Trotzdem arbeitet die Schauspielerin – allerdings an anderen Projekten. „Nächste Woche starten die Dreharbeiten für Reza Mosadeghs neuen Film. Ich darf die Hauptrolle übernehmen und freue mich tierisch drauf“, schrieb sie auf Instagram, verriet aber nichts Näheres zu der Produktion.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Der Bergdoktor“-Auszeit? Andrea Gerhard legt eine Pause ein

Offenbar will Andrea Gerhard aber auch ihre Ruhe genießen. Bei ihren Instagram-Followern meldet sie sich aus dem Spa und schreibt: „Kleine Pause einlegen im Alltag. Fällt mir schwer, auch nach der Reise und der Erkenntnis, dass ich mein Leben mehr leben möchte und nicht nur der Arbeit widmen möchte.“ Als Selbstständige falle ihr das allerdings schwer. Ob sie also freiwillig eine längere Auszeit bei „Der Bergdoktor“ nimmt?

Die Fans hoffen jedenfalls sicherlich, Andrea Gerhard bald wieder als Linn Kemper sehen zu dürfen. Doch auch ihre Co-Stars treiben sich abseits von „Der Bergdoktor“ im TV herum. Mark Keller war eben erst beim ZDF-Fernsehgarten zu Gast und sorgte für eine befremdliche Szene. Verwendete Quellen: Instagram / andreagerhard_tall_area