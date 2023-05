„Knall Dir gleich eine“: Andrea Kiewel vergisst sich beim Trödelmarkt im Fernsehgarten

In der neuesten Ausgabe des „ZDF-Fernsehgartens“ kam es zu einer Situation, bei der Moderatorin Andrea Kiewel ein wenig die Fassung verloren hat. Schuld war eine kleine, aber bekannte Figur.

Mainz - Seit Anfang Mai läuft die neue Saison des „ZDF-Fernsehgartens“. So begrüßte auch am Pfingstsonntag (28. Mai) Moderation Andrea Kiewel (57) bei strahlendem Sonnenschein ihre Gäste sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Thema der neuesten Ausgabe: „Flohmarkt“.

Deshalb war auch Raumgestalter Tom Klein eingeladen, der sich auf Instagram als „Deko Boy Tom“ einen Namen gemacht hat. Doch zwischen Klein und Kiewel gab es einen kurzen, seltsamen Moment.

Ahnungslosigkeit beim „ZDF-Fernsehgarten“

So zeigte Klein der Moderatorin, wie er mithilfe von Sprühfarbe alten Dingen zu neuem Glanz verhilft. Daraufhin machte ihm Kiewel ein kleines Geschenk. Sie habe elf Mainzel gekauft, erklärte die TV-Größe. „Hast du Mainzel zu Hause?“, wollte die 57-Jährige von Tom Klein wissen.

„Nee“, so die Antwort des Deko-Königs. „Einen Mainzel für Tom“, wandte sich Kiewel an die Regie. Doch offenbar hatte Klein keine Ahnung, was ihn erwartet: „Das ist hier sowas aus Mainz, oder?“

„Der soll dir Glück bringen“

Seine Ahnungslosigkeit löste bei seinem Gegenüber Unverständnis aus. „Ich knall dir gleich eine“, antwortete Kiewel. „Das sind die Maskottchen vom ZDF“, erklärte sie dem lachenden Bastel-Experten. „ZDF ist doch Mainz“, versuchte sich Klein noch zu retten.

Kiewel ließ es sich nicht nehmen, ihm eine kleine Erklärungsstunde zu geben. „Weißt du denn, wie viele es gibt?“, so die Moderatorin. „Elf“ antwortete er, „Nein, sechs“, stellte sie richtig. Das Gesicht des „Fernsehgartens“ konnte sogar alle Namen aufzählen: „Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen.“

Am Ende überließ sie dem jungen Mann die Figur mit den Worten: „Der soll dir Glück bringen und dafür sorgen, dass dir niemals die Ideen ausgehen.“ Welchen Namen dieser Mainzel trägt, konnte Kiewel allerdings nicht beantworten.

Noch nie zuvor war Anna-Carina Woitschack im „ZDF-Fernsehgarten“ aufgetreten – das änderte sich in der Ausgabe vom 28. Mai nun. Viele Zuschauer gingen mit der Schlagersängerin allerdings hart ins Gericht. Verwendete Quellen: ZDF