Knapp vier Millionen Menschen: Starke Quote für „Giovanni Zarrella Show“

Giovanni Zarrella begrüßt am 9. April jede Menge Schlagerstars in seiner Show und begeisterte damit ein Millionenpublikum © ZDF/Sascha Baumann

„Die Giovanni Zarrella Show“ ist der neue Stern am Fernsehhimmel! Der Schlagerstar konnte mit seiner Gala fast vier Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte locken.

Berlin – Da freuen sich die Verantwortlichen beim ZDF! „Die Giovanni Zarrella Show“ überzeugte am vergangenen Samstag (9. April) fast vier Millionen Zuschauer vor den Fernsehgeräten. Mit einer Einschaltquote von 3,97 Millionen etablierte sich die Schlager-Gala damit endgültig im Samstagabendprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders. Auch die vorangegangene Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ bewegte sich auf einem ähnlichen Niveau. Damit sicherte sich der TV-Star mit seiner Sendung abermals einen Marktanteil von etwa 15 Prozent – ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann.

Zwar überbot Giovanni Zarrella (44) mit seinem TV-Format nicht die allseits beliebten Krimis, die zur gleichen Zeit über den Bildschirm flimmerten, die Showkonkurrenz bestehend aus „The Masked Singer“ und „Deutschland sucht den Superstar“ stach der Entertainer aber allemal aus. Die beiden Musiksendungen lockten respektive nämlich gerade mal 2,25 Millionen beziehungsweise 1,45 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. „Die Giovanni Zarrella Show“ hatte damit höhere Einschaltquoten als die beiden Privatsenderproduktionen zusammen.

Während „Die Giovanni Zarrella Show“ das Publikum begeistert, dümpelt DSDS im Quotentief

Für Giovanni Zarrellas Kollegen Florian Silbereisen (40) sind das schlechte Neuigkeiten. Der diesjährige DSDS-Chefjuror erreichte am vergangenen Samstag ein erneutes Quotentief für die Castingshow, die seit Staffelstart mit mangelndem Interesse des TV-Publikums zu kämpfen hat. Dabei steht auch Silbereisen selbst regelmäßig in der Kritik, er übernahm den Posten des Jurychefs Anfang des Jahres vom langjährigen RTL-Urgestein Dieter Bohlen (68).

Giovanni Zarrella dagegen scheint in der vierten Ausgabe seiner eigenen Schlagershow endgültig in die Rolle des Moderators und Entertainers gefunden zu haben. Gekonnt führte er Interviews mit seinen zahlreichen Gästen und ließ dabei nicht zu, dass die Bühne für fragwürdige Botschaften genutzt wurde. Als Volksmusiker Andreas Gabalier (37) beispielsweise die Corona-Politik in Deutschland und Österreich kritisierte, entgegnete Zarrella ihm kurz und knapp: „Ich finde, wir machen das schon ganz vernünftig hier.“ Die nächste Folge der „Giovanni Zarrella Show“ darf also mit Spannung erwartet werden.