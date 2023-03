„Königsdisziplin“: Esther Sedlaczek bekommt große ARD-Show im Ersten um 20.15 Uhr

Von: Matthias Kernstock

„Sportschau“-Moderatorin Esther Sedlaczek bekommt ihre erste, große ARD-Show zur Primetime im Ersten.

Hamburg - „Esther Sedlaczek ist mit ihrem Sachverstand und ihrer Schlagfertigkeit innerhalb kürzester Zeit zu einem prägenden Gesicht der ARD und einer der beliebtesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen geworden“, lobt die ARD-Programmdirektorin Christine Strobl die neue Primetime-Moderatorin im Ersten. „Beste Voraussetzungen für den Samstagabend, die Königsdisziplin der TV-Unterhaltung.“

Traumkarriere für Esther Sedlaczek: Nachrichtensendung, Sky und ARD

Die gebürtige Ost-Berlinerin, deren Vater Schauspieler Sven Martinek ist, hat es in kurzer Zeit in die A-Liga der deutschen TV-Moderatoren geschafft. 2010 moderierte Sedlaczek die Nachrichten für einige regionale Sender in Berlin. Bei einem Casting des Bezahlsenders „Sky“ setzte sich die ehemalige Praktikantin der „Superillu“ gegen 2700 Mitbewerber durch und ergatterte einen der begehrten Moderatorenjobs.

Nach über 10 Jahren Bezahlfernsehen wechselte die studierte Politikwissenschaftlerin zur ARD und moderierte die Sportschau. Die in München lebende Sportjournalistin darf nun sogar ihre erste große Primetimeshow im Ersten moderieren, wie dwdl.de berichtet. „Erst vor wenigen Monaten hatte sie – und das mit Erfolg – die Nachfolge von Jörg Pilawa im Vorabend-Ratespiel „Quizduell“ angetreten. Nun soll sie Eckart von Hirschhausen in „Frag doch mal die Maus“ ablösen“, heißt es.

Sedlaczeck wird ihr Debüt am 20. Mai 2023 geben. Ihr Vorgänger, Eckart von Hirschhausen, ist von seiner Nachfolgerin begeistert: „Ich freue mich, diese tolle Sendung bei Esther Sedlaczek jetzt in den besten Händen zu wissen“, erklärte Hirschhausen selbst. Sedlaczek selbst schwärmte: „Gastgeberin einer großen Samstagabendshow im Ersten zu sein, ist ja schon wunderbar! Aber was gibt es Schöneres, als an der Seite der Maus zu moderieren? Sie begleitet mich bereits, seit ich denken kann. Und in den kleinen blauen Elefanten bin ich sogar ein bisschen verliebt.“

WDR-Programmdirektor für Info, Fiction und Unterhaltung, Jörg Schönenborn, glaubt, dass Sedlaczek den Samstagabend mit „großer Leichtigkeit“ meistern werde. Somit wird die Primetime-Unterhaltung der ARD ein Stück weiblicher – der Sender erfüllt damit eine schon länger bestehende Forderung.

Diese Shows hat Esther Sedlaczek u. a. bereits moderiert

✦ Bundesliga am Samstag

✦ UEFA Champions League

✦ UEFA Europa League

✦ Quiz-Duell

✦ Mein Stadion

✦ Sportschau

ARD-Moderator Alexander Bommes verschwand in den letzten Monaten von der TV-Bildfläche. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu seinem Comeback. Verwendete Quellen: dwdl.de, ARD