„Können wir das später klären?!“: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis streiten sich im TV

Von: Melanie Habeck

Daniela Katzenberger wird von ihren Fans für ihre direkte Art gefeiert. Die Kultblondine gibt ganz offen zu, wenn sie etwas stört – das bekommt auch Ehemann Lucas Cordalis zu spüren.

Mallorca – Ob in ihrer Dokusoap oder auf ihren Social-Media-Kanälen – Daniela Katzenberger (36) erlaubt ihren Fans ungeschönte Einblicke in ihren Alltag. Dabei plaudert die TV-Bekanntheit auch ungeniert über die Beziehung mit Ehemann Lucas Cordalis (55). Dass es zwischen den beiden immer mal wieder Zoff gibt, demonstrieren Daniela und Lucas nun vor laufender Kamera.

„Ich hasse das“: Daniela Katzenberger motzt Lucas Cordalis im Interview an

In der neuen Staffel von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ bekam sich das Promipaar zuletzt öfter in die Haare: Vor allem bei der Renovierung ihrer vier Wände wurden sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis einfach nicht einig. Doch nicht nur beim Thema Wohnen, sondern auch bei ihrem Styling versteht die 36-Jährige keinen Spaß. Als Lucas ihr während der Dokusoap-Dreharbeiten an den Haaren rumfummelt, motzt die Blondine ihn ordentlich an.

Während Daniela Katzenberger ein Interview gibt, riecht Lucas Cordalis an den Haaren seiner Partnerin. „Was machst du? Hör auf? Das ist eine Frisur! Kannst du mal aufhören, die anzulecken? Ich hasse das“, weist Daniela Katzenberger ihren Göttergatten in dem Instagram-Video sichtlich genervt zurecht. Der Sänger nimmt den bissigen Kommentar mit Humor. Er hätte nur testen wollen, ob Danielas Haare frisch riechen. „Können wir das später klären, ob ich einen Stinkmuffel hab?“, lässt sich die Wahl-Mallorquinerin aber nicht besänftigen.

„Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“: Seit 2019 auf RTLZWEI Mit Daniela Katzenberger hat RTLZWEI einen absoluten Publikumsliebling im Programm. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Realityshow im Juni 2023 bereits in die siebte Staffel geht. Seit 2019 begleitet das Kamerateam die Kultblondine bei ihrem Familienalltag mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia. Ob Highlights wie die Einschulung von Sophia oder Familienstreitigkeiten wie der Zoff mit Danielas Halbschwester Jenny Frankhauser – der Promi-Klan lässt die Zuschauer ungefiltert an seinem Leben teilhaben.

Trotz Streitigkeiten: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis halten zusammen

Daniela Katzenberger ist die öffentliche Auseinandersetzung jedoch überhaupt nicht peinlich: Sie reagiert prompt auf das Video. „Ja, auch ich hab zickige Momente. Und ja verdammt, ich hasse es, wenn er an meinen Haaren herummacht. Nein, wir streiten deswegen nicht wie die Kesselflicker. Und ja, ich könnte manchmal auch netter sein“, erläutert sie ihren Standpunkt in den Instagram-Kommentaren.

In ihrer Dokusoap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ beweist das Ehepaar aber auch immer wieder, dass sie sich aufeinander verlassen können. So stand Lucas Cordalis seiner Frau z. B. im Trennungsdrama von Iris und Peter Klein zur Seite. In der aktuellen Doppelfolge der RTLZWEI-Sendung zeigte sich jüngst, dass Daniela Katzenberger an dem Familienchaos mächtig zu knabbern hatte. Verwendete Quellen: Instagram/rtlzwei