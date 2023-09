„Könnte uns genauso treffen“: Silvia Wollny bricht im TV in Tränen aus

Silvia Wollny zeigt sich in der aktuellen Folge „Die Wollnys“ ungewohnt emotional. Die Geschehnisse in der Welt machen die Großfamilienmutter nachdenklich.

Ratheim – Silvia Wollny (58) kennt man für gewöhnlich mit lauter Stimme, forschem Umgangston und recht abgeklärt. Als Mutter von elf Kindern muss man immerhin hart im Nehmen sein. In einer neuen Folge von „Die Wollnys“ sieht man nun allerdings eine ganz neue Seite der einstigen „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin.

Erdbeben in der Türkei: Silvia Wollny sammelt Spenden

In der aktuellen Folge „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ sortiert Silvia Wollny (58) nach ihrem fünfwöchigen Türkei-Urlaub mit ihrer Familie Hilfspakete für die Erdbebenopfer an der türkisch-syrischen Grenze. Das Familienoberhaupt der TV-Familie hatte einen Spendenaufruf via Social Media gestartet und viele waren ihrem Aufruf nachgekommen.

„Es ist eine Menge hier angekommen, es ist auch schon eine ganze Menge auf LKWs draufgekommen, die direkt bei uns hier eingesammelt haben und dann runtergefahren sind, darüber sind wir schon mal sehr froh“, zeigt sich Silvia Wollny zufrieden. Viele Sachen wie Lebensmittel wolle die Familie selbst in die Türkei bringen und in Hotels abgeben.

Silvia Wollny unter Tränen: „Könnte uns auch passieren“

Während der Arbeit mit den Paketen im heimischen Ratheim erzählt Wollny, die ihren 58. Geburtstag erstmals im Familiendomizil im türkischen Ilica feierte, wie die Familie das Erdbeben erlebt hat. „Wir waren 500 Kilometer entfernt, aber wir haben die Menschen gesehen, als sie in Bussen ankamen und in die Hotels gebracht wurden. Wer das nicht sieht, der kann sich das nicht vorstellen. Was du da gesehen hast…“, erklärt die Mutter der Großfamilie unter Tränen. „Uns könnte das alle genau so treffen.“

An so etwas dürfe ihre Mutter nicht denken, versucht Estefania Wollny (20), deren Partner Ali aus der Türkei stammt, sie zu beruhigen. Ganze Städte seien dort in Not und sie freue sich sehr, dass es so viel Hilfsbereitschaft auch hier in Deutschland gebe, trotzdem sei sie sehr traurig, da sie die Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekomme, fügt Silvia Wollny an.

Zuletzt bekamen die Zuschauer aber eine ganz andere Seite der Blondine zu sehen: Silvia Wollny quälte ihren Schwiegersohn und bezeichnete ihn als „Lutschi“. Verwendete Quellen: RTL2 / „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ vom 27. September