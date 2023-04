Abschied aus Ramsau: Bergretter Markus Kofler tritt seinen Posten ab

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Bei „Die Bergretter“ will Hauptfigur Markus Kofler seinen Job aufgeben und Ramsau verlassen. Zusammen mit seiner neuen Flamme Nina begibt er sich auf eine Himalaya-Expedition.

Ramsau – Wie bei „Der Bergdoktor“ bleibt auch in der 14. Staffel von „Die Bergretter“ kein Stein auf dem anderen. Gleich zu Beginn verließen zwei bekannte Gesichter die Alpenortschaft Ramsau und schon bald tut es ihnen wohl Hauptfigur Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46) gleich. Eine Frage steht dabei aber im Raum: Wer übernimmt für ihn die Leitung der Bergrettung?

„Ich muss weg“: Bergretter Markus Kofler will Ramsau verlassen

Die ersten beiden Folgen der neuen „Bergretter“-Staffel erwischten Zuschauer mit einem Doppel-Abschied auf dem kalten Fuß. Zuerst starb Jessika Pollath (Maxi Warwel, 40) bei einer Rettungsaktion den Serientod, kurz darauf packte auch ihr Freund Simon Plattner (Ferdinand Seebacher, 33) seine Siebensachen. Erholen von diesem Schreck können sich Fans nicht lange, denn auch Markus Kofler macht in der fünften Folge „Giftiges Erbe“ (6. April um 20:15 Uhr im ZDF) Anstalten, Ramsau Adieu zu sagen.

Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern Fotostrecke ansehen

VORSICHT, SPOILER: Mit Nina (Josephin Busch, 36) will Bergretter Markus auf eine Himalaya-Expedition gehen – um Abstand von den tragischen Ereignissen in seinem Leben zu nehmen. „Der Tod von meiner Mutter, die Trennung von Katharina, der Tod von Jessi, das Versprechen an Simon, dass ich sie finden werde – das verfolgt mich Tag und Nacht“, erklärt er seinem Freund Tobias (Markus Brandl, 48), „Ich muss weg aus Ramsau.“ An seiner Stelle soll Tobi die Bergrettung übernehmen – wovon dieser wenig begeistert ist.

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

„Hauptsache, du kommst wieder“: Bergretter Tobi übernimmt Job von Markus Kofler

VORSICHT, SPOILER: Zum Wohle seiner Frau Emilie (Stefanie von Poser, 43), die eng mit Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52), Markus Koflers verstorbenem Vorgänger, befreundet war, lehnt Tobias den neuen Posten zuerst ab. Doch bei einem weiteren Gespräch mit Markus willigt er schließlich ein, in dessen Fußstapfen zu treten. „Ich hätte dich auch lieber hier und nicht woanders, aber ich will doch, dass du glücklich bist und wenigstens mal verstehst, dass du das echte Glück direkt vor der Nase hast“, erklärt er und stellt eine Bedingung: „Hauptsache, du kommst wieder.“

Weil er mit Nina nach Nepal geht, tritt Bergretter Markus Kofler seinen Posten an einen seiner Kollegen ab. Bedeutet diese Entscheidung das Serien-Aus für Sebastian Ströbel? © Screenshot/ZDFmediathek/Die Bergretter/Folge vom 6. April 2023 (Fotomontage)

Am Ende der Folge verkündet Markus dem Rest seines Teams, dass Tobi die Leitung übernimmt – seinem Aufbruch ins Himalaya steht damit also nichts mehr im Wege. Ob die Reise nach Nepal für Sebastian Ströbel, der seit 2014 aus der Welt der „Bergretter“ nicht mehr wegzudenken ist, das endgültige Serien-Aus bedeutet, bleibt abzuwarten. Indessen zeigt ein altes Foto, wie anders „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel früher aussah. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Die Bergretter/Folge vom 6. April 2023