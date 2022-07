Nach 60 Shows: Mirja Boes verlässt „Grill den Henssler“

Mirja Boes verlässt „Grill den Henssler“ nach 60 Folgen © dpa | Henning Kaiser & IMAGO / STAR-MEDIA

Stolze 60 Episoden war sie dabei: Jetzt hat sich die Komikerin Mirja Boes dazu entschlossen, die TV-Show „Grill den Henssler“ hinter sich zu lassen.

Köln – Das war sicherlich eine schwierige Entscheidung für Komikerin Mirja Boes (50)! 60 Episoden lang saß die beliebte TV-Darstellerin in der Jury der Koch-Sendung „Grill den Henssler“. In der Show kochen pro Folge drei Prominente — mit der Unterstützung eines Profi-Kochs — gegen den Namensgeber Steffen Henssler (49). Wer am Ende die meisten Punkte abbekommen hat, gewinnt die Episode. Boes teilte sich das Jury-Pult mit dem Experten Christian Rach (65) und dem Genießer Reiner Calmund (73).

Doch irgendwann ist es für jeden Entertainer mal Zeit für etwas Neues. So offenbar auch im Fall Mirja Boes. Der zuständige Sender VOX gab auf Twitter bekannt, dass für die nächsten Ausgaben von „Grill den Henssler“ ein neues Jury-Mitglied gesucht wird. „Nach den Sommer-Specials wird Mirja Boes die Jury verlassen. Wir danken dir schon jetzt für eine unvergesslich schöne und lustige gemeinsame Zeit“, schrieben die Show-Verantwortlichen auf dem Kurznachrichtendienst.

Mirja Boes hat nach gefühlten „80.000 Kalorien“ genug von „Grill den Henssler“

Wie sie in einer Videobotschaft an ihre Fans erklärt, fiel es Mirja Boes natürlich nicht leicht, „Grill den Henssler“ nach drei gemeinsamen Jahren zu verlassen. Doch so langsam sei es einfach Zeit für etwas Neues, so die Comedienne. „Nach Corona… Die ganze Tour, das ganze Live-Programm lag so lange brach. Ich muss wieder raus aufs Feld. Das kleine Pony muss wieder hüpfen gehen“, verrät sie in einem von VOX veröffentlichten Clip.

So schön es also war, regelmäßig von Sterneköchen und Gourmet-begeisterten Promis bekocht zu werden — eigentlich ist Mirja Boes keine Genussexpertin, sondern Stand-up-Komikerin und Entertainerin. Verständlich also, dass sie nach jahrelanger Bühnenabstinenz durch Corona so langsam wieder zurück zu ihren Wurzeln will! Wir wünschen Mirja alles Gute für ihre baldigen Auftritte.