„Kommt manchmal ohne Vorankündigung“: Marlene Lufen klagt über Reizhusten

Marlene Lufen bittet Fans um Tipps gegen Reizhusten © instagram.com/marlenelufen

Reizhusten kann zu einem ziemlich nervigen Problem werden — das weiß auch Moderatorin Marlene Lufen. Deshalb bittet sie jetzt ihre Follower um Hilfe.

Berlin – Wenn man als Fernsehmoderatorin eines braucht, dann ist das eine gesunde Stimme. Insbesondere, wenn man wie Marlene Lufen (51) beim SAT.1-Frühstücksfernsehen — eine Morgenshow mit viereinhalb Stunden Sendezeit — arbeitet. Lufen ist schon seit Jahren ein bekanntes Gesicht für Frühaufsteher, die morgens gerne den TV-Bildschirm laufen lassen. Doch in letzter Zeit, so die Entertainerin, hat sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Auf Instagram bittet sie deshalb jetzt ihre Follower um Hilfe.

Wie Marlene Lufen in einer Instagram-Story verrät, leidet sie seit einer Weile unter nervigem Reizhusten. Die Atemprobleme treten plötzlich auf, erzählt sie in dem sozialen Netzwerk. Trotz zahlreicher Hausmittelchen habe sie bisher keine Linderung finden können. „So, ich muss jetzt mal die Schwarmintelligenz meiner Instagram-Community in Anspruch nehmen“, meldet sich Lufen vom Frühstücksfernsehen-Set zu Wort, „ich habe so einen richtig schlimmen Reizhusten, der kommt manchmal ohne Vorankündigung.“ Was kann man da tun?

Das geballte Wissen der Netzgemeinde soll Marlene Lufen endlich mit ihrem Reizhusten helfen

Um nicht andauernd dieselben Tipps zu erhalten, schreibt Marlene Lufen in einer zweiten Story gleich dazu, welche Hausmittel sie bereits ausprobiert hat. Weder das Lutschen von Hustenbonbons noch ein pflanzlicher Hustensaft mit Thymian konnten der TV-Moderatorin bisher Abhilfe schaffen. Auch Husten- und Bronchialtee half bisher nur bedingt, so erzählt Lufen weiter. Ob ihre Fans und Follower endlich die rettende Idee liefern?

„Was könnte ich noch machen, damit dieser Reizhusten abgemildert wird?“ wendet sich Marlene schlussendlich an ihre Zuschauer. Um möglichst viele Tipps zu erhalten, startete sie direkt eine Umfrage, die hoffentlich schon bald die lang ersehnte Antwort auf den nervigen Reizhusten bringt. Bleibt zu hoffen, dass Marlene Lufen demnächst im Frühstücksfernsehen verraten kann, wie man das lästige Gesundheitsproblem loswird.