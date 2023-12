Radikale Änderung: RTL wirft „Der Bachelor“ komplett um

Von: Lukas Einkammerer

Für die 14. Staffel der Dating-Show „Der Bachelor“ schlägt RTL einen neuen Kurs ein – und stellt das Konzept der Sendung komplett um.

Köln – Seit 14 Jahren suchen bei „Der Bachelor“ einsame Junggesellen nach der großen Liebe, besonders rosig sah es für das RTL-Format in letzter Zeit aber nicht mehr aus. Die eher durchwachsenen Quoten der diesjährigen Saison haben ernsthafte Fragen zur Zukunft der Show aufgeworfen, doch dem scheint RTL in Staffel 14 mit einer drastischen Kursänderung nun entgegenwirken zu wollen – und lässt selbst beim Namen der Sendung nichts beim Alten.

Aus einem mach zwei: RTL stellt „Der Bachelor“ komplett um

Wie RTL am Montagmorgen (4. Dezember) bekanntgegeben hat, wird bei „Der Bachelor“ kommendes Jahr alles anders. Denn anstatt nur einem Rosenkavalier werden in den neuen Folgen der Show, die passenderweise zu „Die Bachelors“ umgetauft wird, gleich zwei Junggesellen um die Gunst der Single-Damen buhlen.

Die erste Dating-Show der Welt Heute kennt jeder die vielen Kuppelshows wie „Der Bachelor“, „Love Island“ oder „Bauer sucht Frau“. Doch die Geschichte des romantischsten aller TV-Formate reicht bis in die 60er Jahre zurück. Denn mit „The Dating Game“ lief 1965 beim amerikanischen Sender ABC das erste Mal eine Sendung über Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Das Besondere daran: Die Kandidaten waren von einer bunten Wand getrennt und konnten einander nicht sehen. Bei der Wahl des perfekten Partners musste also voll und ganz auf das Herz gehört werden. (Quelle: Insider.com)

„Entsteht ein hitziger Konkurrenzkampf unter den beiden Männern oder kommt es zu einer Bromance, in der sich die Liebessuchenden gegenseitig Tipps geben?“, schreibt der Sender mit Sitz in Köln. Was bei „Die Bachelors“ außerdem anders sein wird: Die Dates starten dieses Mal schon in Deutschland und nicht erst in Südafrika.

Ob RTL das Quotentief der letzten Staffel mit diesem neuen Konzept überwinden kann, bleibt abzuwarten. Bevor wieder Rosen verteilt werden, steht mit „Ich bin ein Star...“ Anfang 2024 erstmal noch ein wahres RTL-Flaggschiff auf dem Plan – die ersten Dschungelcamp-Kandidaten sollen derweil schon enthüllt worden sein. Verwendete Quellen: rtl.de