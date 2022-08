Komplexe: Evelyn Burdecki versteckt nackt ihre Brüste vor Männern

Teilen

In der letzten Folge „Topf sucht Burdecki“ verrät Evelyn Burdecki, dass sie Männern nie ihre Brüste zeigt. © Instagram/evelyn_burdecki

Evelyin Burdecki sucht im TV die große Liebe. In der letzten Folge verrät sie, dass sie Männern nie ihre Brüste zeigt.

Die Datingshow „Topf sucht Burdecki“ geht dem Ende zu, doch in der letzten Folge packt Evelyn Burdecki (33) noch einige Geheimnisse aus. Die Blondine zeigt sich gerne freizügig im deutschen Fernsehen und hat auch immer einen frechen Spruch auf den Lippen. In der letzten Folge des Formates nimmt die 33-Jährige zwei der sieben übrig gebliebenen Männer mit ins Schwimmbad. Im knappen, roten Badeanzug werden die Gespräche dann schnell intim.

Gleich am Anfang verrät das Reality-TV-Sternchen: „Ich hatte echt noch nie ein Date im Badeanzug. Ich habe ja einen etwas breiteren Popo, und wenn ich vor Jungs die Treppe hochlaufe, will ich ja eigentlich nicht, dass die beiden dann schon alles von mir sehen.“

In einem Interview mit der BILD geht Evelyn Burdecki dann noch weiter auf ihre Problemzonen ein: „Früher war es für mich noch viel schwieriger, mich auszuziehen. Heute bin ich da schon selbstbewusster. Trotzdem: Bei meinen Brüsten hatte ich früher und auch heute noch Komplexe. Die sind halt echt und groß. Da sitzt nicht immer alles so wie bei einem gemachten Silikon-Mops. Gut verpackt mag ich sie aber sehr, wie man weiß!“

Vielleicht versteckt die Blondine ihre Brüste nicht mehr, wenn sie den Mann fürs Leben gefunden hat

Bikinis, Fitness und Kuhstall: Die schönsten „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Das geht dann so weit, dass sie ihre Brüste gar nicht zeigt – Auch nicht im Bett: „Ein Körperteil bekommt er bei mir nicht zu sehen – und zwar meine Brüste! Die verdecke ich immer geschickt!“. Doch vielleicht gibt es in Zukunft auch mal eine Ausnahme, wie sie verrät: „Wenn ich also einem Mann meine Brüste zeige, dann meine ich es wirklich ernst. Bis dahin bleiben sie aber versteckt. Und ihr könnt mir glauben, die Brüste zu verstecken, ist nackt gar nicht so einfach!“