Konkurrenz für Zarrella und Silbereisen? RTL schickt DSDS-Gewinner ins Schlagershow-Rennen

Von: Melanie Habeck

Mit ihren Shows feiern Giovanni Zarrella und Florian Silbereisen riesige Erfolge. Nun möchte auch der ehemalige DSDS-Gewinner Ramon Roselly mit einer Schlagersendung im TV durchstarten.

Köln – Schlager steht im Fernsehen derzeit hoch im Kurs: Sowohl Florian Silbereisen (42) als auch Giovanni Zarrella (45) begeistern mit ihren Shows das TV-Publikum. Nun schickt auch die RTL-Sendegruppe ein Musikformat ins Rennen um die Zuschauergunst – und kein Geringerer als der ehemalige DSDS-Gewinner Ramon Roselly (29) wird die Sendung moderieren.

Neue Schlager-Konkurrenz: Ramon Roselly bekommt Musikshow auf RTL Up

Die Schlagerfans können sich am Samstag wieder auf die volle Dröhnung Musik freuen: Florian Silbereisen wird im Ersten durch „Die große Schlagerstrandparty 2023“ führen. Ab 6. September bekommt der Entertainer dann jedoch TV-Konkurrenz: Der ehemalige DSDS-Sieger Ramon Roselly wird gemeinsam mit Moderatorin Steffi Brungs (34) eine Schlagersendung auf RTL Up präsentieren. In „Schlagerliebe Superhits“ feiert das Gastgeber-Duo laut RTL-Pressemitteilung vier Episoden lang die „größten Hits der Schlagerszene“. Darüber hinaus erinnern sich in dem Format zahlreiche Musikstars an außergewöhnliche Momente ihrer Karriere.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ramon Roselly für RTL Up eine Schlagersendung moderiert. Bereits 2022 stand er für das Format „Ohrwurmspektakel“ vor der Kamera. Auch damals führte er gemeinsam mit Steffi Brungs durch die Show. Ab 6. September können sich die TV-Zuschauer nun auf ein Wiedersehen mit den beiden freuen – „Schlagerliebe Superhits“ startet um 20:15 Uhr.

Ramon Roselly wurde im Zirkus groß Ramon Roselly ist in einer Zirkusfamilie groß geworden. Der Schlagersänger hat nicht nur fünf Schwestern, sondern auch 49 Cousins und Cousinen. Einer seiner Verwandten ist darüber hinaus kein Unbekannter: Der Zirkusartist René Casselly, der 2022 die 15. „Let‘s Dance“-Staffel gewann, ist sein Cousin.

Bei RTL Up dreht sich mittwochs alles um Musik

Somit hält RTL Up auch im September an seinem musikalischen Mittwoch fest. Bereits im August dreht sich an diesem Wochentag laut DWDL alles um bekannte Hits. Neben zwei alten Episoden von „Die ultimative Chartshow“ zeigt der Sender die Musikdokumentation „Sommerhits für die Ewigkeit“ sowie eine Wiederholung von „Bella Italia – Musik für die Ewigkeit“.

Ramon Roselly macht nicht nur vor den TV-Kameras eine gute Figur, für gewöhnlich begeistert der Schlagersänger auch auf der Bühne mit seiner Performance: Im IPPEN.MEDIA-Interview erinnerte sich Ramon Roselly kürzlich jedoch an einen peinlichen Konzert-Zwischenfall. Verwendete Quellen: RTL, DWDL