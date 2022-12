Neue Staffel: Konny und Manu Reimann reisen in jedes Bundesland der USA

Konny und Manu Reimann wagen ein neues Abenteuer! Das Auswanderer-Paar will demnächst gemeinsam alle Bundesstaaten der USA durchqueren.

USA – Konny (67) und Manuela Reimann (54) sind zweifelsfrei die bekanntesten Auswanderer im deutschen Fernsehen. Seit vielen Jahren lassen sich die Mitglieder der Familie Reimann von Fernsehkameras dabei begleiten, wie sie sich in ihrer Wahlheimat Amerika ein neues Leben aufbauen. Konnys unverwechselbare Hamburger Schnauze und seine entspannte Selbst-ist-der-Mann-Art, die Dinge anzugehen, haben den Reality-Star mit dem Cowboyhut längst Kult werden lassen. Und Konny Reimann wäre nicht Konny Reimann, wenn er sich nicht in regelmäßigen Abständen ein neues Abenteuer für sich und seine Manu einfallen lassen würde.

Wie unter anderem DWDL berichtet, werden Konny und Manu in der neuen Staffel der familieneigenen Erfolgsshow „Willkommen bei den Reimanns“ nämlich auf großer Fahrt begleitet. Es sei schon immer ein Traum des TV-Paares gewesen, jeden einzelnen Bundesstaat der USA zu bereisen. Das wollen die Kult-Auswanderer jetzt endlich in Angriff nehmen. Das Kamerateam des Kabel-Eins-Formats ist dabei selbstverständlich wie immer mit von der Partie. Und wer die Reimanns kennt, der weiß, dass man sich auf einige skurrile Abenteuer gefasst machen darf!

Konny und Manu Reimann wollen ihren Traum vom USA-Roadtrip endlich in die Tat umsetzen

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, in der Ehe zwischen Konny und Manu krisele es. Doch genau das Gegenteil scheint der Fall zu sein: Die beiden Weltreisenden haben auch nach vielen Jahren zu zweit noch nicht genug von gemeinsamen Abenteuern. Und davon wird es auf dem kommenden Roadtrip durch die USA so einige geben. Wie DWDL weiter berichtet, werden die Wahl-Amerikaner unter anderem die Niagarafälle besuchen und die längste Zipline der Welt ausprobieren.

Richtiggehend gefährlich wird es dann in der Folge zu Konnys Geburtstag. Das Geschenk für den kultigen Cowboy hat es nämlich ziemlich in sich: Ein Spaziergang auf dem Flügel eines fliegenden Flugzeugs soll es werden — ob Konny das wirklich durchziehen wird? Wer dieses und andere Erlebnisse des Reimann’schen Roadtrips nicht verpassen will, der sollte am 8. Januar 2023 unbedingt den Fernseher einschalten. „Willkommen bei den Reimanns“ ist ab dann immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins zu sehen.