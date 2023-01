„Das Gefährlichste, was ich je gemacht habe!“ Konny Reimann kommt in neuer Staffel an seine Grenzen

Am 8. Januar starten die neuen Folgen von „Willkommen bei den Reimanns“. © Kabel Eins

Konny und Manuela Reimann haben schon viel vor den TV-Kameras ausprobiert. Irgendwann werden aber auch die Kult-Auswanderer schwach.

USA – Konny (67) und Manuela Reimann (54) sind wohl die bekanntesten Auswanderer Deutschlands. Das kultige Pärchen, das bereits seit Jahren von TV-Kameras bei seinem Plan begleitet wird, Fuß in den USA zu fassen, ist für seine Abenteuerlust bekannt. Obwohl Konny und Manu nämlich eigentlich am gerade fertiggestellten Pool im Garten auf Hawaii entspannen könnten, entschließen sie sich stattdessen, kurzerhand einen ausgedehnten Roadtrip durch die Vereinigten Staaten zu machen. Gesagt - getan! Und mit einem gemieteten Wohnmobil begeben sich die zwei auf große Fahrt durch das Land der unbegrenzten Freiheit.

Ihre Reise wird selbstverständlich vom Kamerateam der familieneigenen Reality-Soap „Willkommen bei den Reimanns“ begleitet. Und offensichtlich scheint die Serie in der neuen Staffel nochmal einen drauflegen zu wollen. Denn auf ihrem Trip durch die USA erleben Konny und Manuela Reimann so einige besondere Abenteuer. Unter anderem besucht das TV-Paar die Niagarafälle und lebt zeitweise mit den Amish People. Außerdem versuchen sich Konny und Manu als Goldgräber.

Konny und Manuela Reimann scheinen Extremerfahrungen zu lieben

Wenn ein Abenteuer lockt, zweifelt Konny Reimann nicht lange — das weiß wohl jeder, der schon einmal eine Folge von „Die Reimanns“ gesehen hat. Manuela dagegen mag es eher vorsichtiger. Nicht zuletzt deshalb avancierte der Roadtrip wohl auch zu einem „Selbsterfahrungstrip durch die eigenen Ängste“, wie Kabel Eins die Sendung ankündigte. Trotzdem ließ sich auch Manu auf so einige Aktivitäten, wie beispielsweise einen Ausflug mit der höchsten Zipline der Welt, ein.

Konny geriet derweil bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel an seine Grenzen. Insbesondere sein Geburtstagsgeschenk hatte es in sich: Manu schenkte ihrem Liebsten nämlich einen Spaziergang auf dem Flügel eines fliegenden Flugzeuges. Auch für Konny ist das ein neues Level an Adrenalin. Er resümiert: „Das war wohl das Gefährlichste, was ich in meinem Leben je gemacht habe!“