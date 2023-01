„Dann wäre die Serie jetzt zu Ende“: Reifenpanne bringt Konny und Manuela Reimann in Gefahr

Teilen

Die Reimanns planen ihre Route für den Roadtrip. © Kabel Eins

Konny und Manuela Reimann sind derzeit auf einem Roadtrip in den USA unterwegs. Fast wären die beiden dabei in einen Unfall geraten.

Columbus, USA – Konny (67) und Manuela Reimann (54) haben im Laufe ihres Lebens schon so einige Abenteuer erlebt. Als TV-Auswanderer wurden sie durch die Doku-Soap „Goodbye Deutschland“ bekannt, damals bauten sie sich zunächst ein Anwesen in Texas auf. Seitdem sind Konny und Manuela schon ziemlich viel herumgekommen, bevor sie vor einer Weile im sonnigen Hawaii ein Grundstück kauften. All diese Projekte wurden stets von Fernsehkameras begleitet und zuletzt im Format „Willkommen bei den Reimanns“ ausgestrahlt.

Für die neue Staffel der Reality-Show waren die meisten Fans wohl von einem Lagebericht aus Hawaii ausgegangen. Doch Konny und Manu haben es sich anders überlegt und planten kurzerhand einen ausgedehnten Roadtrip durch die USA. Von Maine nach Seattle legen sie in einem gemieteten Wohnmobil um die 8.000 Kilometer zurück, wobei sie selbstverständlich das eine oder andere Abenteuer erleben. Obwohl die neue Staffel erst am 8. Januar Premiere feiert, können die ersten Folgen von „Die Reimanns“ schon jetzt auf Joyn angesehen werden. Und ein Moment wird Fans der kultigen TV-Stars sicherlich besonders im Gedächtnis bleiben.

Konny und Manu Reimann geraten beinahe in einen schweren Unfall

Um ihren langersehnten Roadtrip durch die USA endlich Wirklichkeit werden zu lassen, haben sich Konny und Manuela Reimann ein Wohnmobil gemietet, mit dem sie die Mammutstrecke zurücklegen wollen. Doch in Columbus, Ohio wird Konny beim Fahren plötzlich stutzig. Der Wagen verhält sich komisch und ruckelt — so sehr, dass der Hamburger mit Cowboyhut sogar anhält, um nachzuschauen. Und siehe da: Das Profil des Reifens ist komplett abgenutzt, was schnell dazu führen kann, dass der Wagen ausbricht.

Um sicher den Rest ihrer Reise antreten zu können, fahren Konny und Manu schnellstmöglich zu einem Reifenhändler, der ihnen mit einem neuen Rad aushilft. Denn wären die beiden Abenteurer weiter mit dem abgenutzten Reifen gefahren, hätte es schnell gefährlich werden können. Konny kommentierte den Beinahe-Unfall nur trocken: „Dann wäre die Serie jetzt zu Ende.“