Krankheitsfall bei „Let‘s Dance“: Ekaterina und Bastian können in Show 2 nicht auftreten

Von: Jonas Erbas

Die aktuelle „Let‘s Dance“-Staffel steht unter keinem guten Stern: Bereits zum Auftakt fehlte etwa Jurychef Joachim Llambi coronabedingt, eine Woche später erwischte es dann auch noch Hardy Krüger jr. und zwei Profitänzer. Nun müssen Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova eine Zwangspause einlegen.

Köln - Bei „Let‘s Dance“ (alle News zur Tanzshow im Überblick) geht es derzeit nicht nur auf dem Tanzparkett, sondern auch hinter den Kulissen richtig rund: Mehrere Krankheitsfälle, teils durch das Coronavirus bedingt, zwingen die Produktion praktisch seit dem Staffelstart immer wieder zum Umplanen. Nun verpasst mit Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina ‚Ekat‘ Leonova (34) das nächste Tanzpaar eine Show, wie tz.de berichtet.

Let's Dance Live-Tanzshow Erstausstrahlung 3. April 2006 auf RTL Moderation Daniel Hartwich und Victoria Swarovski Bisherige Staffeln 15

Mehrere Ausfälle seit „Let‘s Dance“-Staffelstart – nun fehlen Bastian Bielendorfer und Ekat Leonova

Zum „Let‘s Dance“-Auftakt fehlte Jurychef Joachim Llambi (57) aufgrund einer Corona-Infektion, eine Woche später erkrankte auch Hardy Krüger jr. (53), der nach einem zweiten positiven Test in der Tanzshow überhaupt nicht mehr mitwirken wird. Mit Malika Dzumaev (31) und Andrzej Cibis (34) fielen dann sogar noch zwei Profitänzer aus.

In Show 2 kommt es nun zum nächsten Spontan-Ausfall: Comedian Bastian Bielendorfer, den Llambi in der Vorwoche noch als „geldgeilen Sack“ betitelt hatte, entgeht am Freitagabend (4. März) weiter Kritik. Er und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova werden an der Sendung diesmal nicht teilnehmen.

Weiterer Krankheitsfall bei „Let‘s Dance“ – Bastian Bielendorfer muss wegen Erkältung aussetzen

Glück im Unglück: Diesmal ist immerhin nicht das Coronavirus, das die „Let‘s Dance“-Kandidaten ausbremst. Bastian Bielendorfer hatte einen negativen Test, wie rtl.de vermeldet.

In den sozialen Netzwerken heißt es in einem Statement dazu: „Leider keine guten Nachrichten für Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova für die zweite „Let‘s Dance“-Show: Die beiden müssen pausieren und werden am Freitag nicht tanzen. Der Grund ist nicht Corona – alle Tests sind weiterhin negativ – sondern eine Erkältung. Wir wünschen gute Besserung!“

RTL reagiert souverän auf „Let‘s Dance“-Ausfälle – Kandidaten und Profitänzer ausgetauscht

Ekaterina Leonova erfreut sich dabei bester Gesundheit, ohne ihren erkälteten Tanzpartner Bastian Bielendorfer kann Ekat aber natürlich nicht aufs Parkett. Show 2 müssen sich die beiden nun vom heimischen Fernsehbildschirm aus ansehen. In der Folgewoche werden die beiden dann aber vermutlich zurückkehren.

RTL reagierte, trotz der teils sehr spontanen Ausfälle, welche die Produktion seit Wochen immer wieder ereilen, stets souverän: für Hardy Krüger jr. durfte Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49), die zuvor ausgeschieden war, zurückkehren und auch die an Corona erkrankten Profitänzer konnten nahtlos ausgetauscht werden.

Betrugsverdacht bei „Let‘s Dance“: Jury soll absichtlich falsch bewerten

Schummelt die „Let‘s Dance“-Jury, was die Punktevergabe angeht? Oana Nechiti (34), die selbst einst Teil der Show war, erklärt in ihrem Podcast, dass Joachim Llambi und Co. mit ihren, für die Tänzerin teils nicht nachvollziehbaren, Urteilen für mehr Spannung in der Show sorgen wollen.

Verwendete Quellen: instagram.com/letsdance, rtl.de