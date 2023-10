Nach sechs Jahren: „Ein starkes Team“-Star verlässt den ZDF-Krimi

Teilen

In „Ein starkes Team“ ermitteln unter anderem Florian Martens alias Otto Garber, Stefanie Stappenbeck als Verena Berthold und Matthi Faust in seiner Rolle als Kriminaloberkommissar Sebastian Klöckner. Jetzt verabschiedet sich einer der Darsteller jedoch von der ZDF-Krimireihe. © ZDF / Katrin Knoke

Die Krimi-Reihe „Ein starkes Team“ unterhält seit 1994 die ZDF-Zuschauer. Nun steht jedoch ein Abschied bevor. Dafür dürfen sich die Fans aber auch auf ein neues Gesicht freuen.

Berlin — Fans der ZDF-Krimireihe „Ein starkes Team“ erwartet einiges Neues. In den Hauptrollen sind seit 1994 Florian Martens (64) alias Otto Garber, Jaecki Schwarz (77) als Sputnik und seit 2016 auch Stefanie Stappenbeck (49) als Verena Berthold zu sehen. 2017 stieß außerdem Matthi Faust (43) in seiner Rolle als Kriminaloberkommissar Sebastian Klöckner dazu. Jetzt stehen die Zeichen allerdings auf Abschied.

Schon Ersatz gefunden: Dieser „Ein starkes Team“-Star verlässt den ZDF-Krimi

In der Krimireihe steht Veränderung an, denn Matthi Faust (43) verabschiedet sich nach sechs Jahren aus dem Format. Die Zuschauer werden ihn noch in insgesamt fünf „Ein starkes Team“-Episoden sehen können, die im Laufe dieses Jahres und 2024 ausgestrahlt werden.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Die Serie erlebt allerdings auch Neuzuwachs: Lucas Reiber (30) hat sich dem Team von „Ein starkes Team“ angeschlossen. Seit dem 12. Oktober wird eine neue Folge der ZDF-Krimireihe mit dem Arbeitstitel „Der tote Mörder“ gedreht, in der der Schauspieler erstmals als Kommissar Nils Makowski vor der Kamera steht.

Die Cast-Mitglieder der neuen „Ein starkes Team“-Ausgabe

Florian Martens und Stefanie Stappenbeck werden weiterhin in ihren Rollen als Hauptkommissare Otto Garber und Linett Wachow zu sehen sein. Neben ihnen werden in „Der tote Mörder“ auch Arnfried Lerche (geb. 1952) als Abteilungsleiter Lothar Reddemann, Eva Sixt (geb. 1967) als Gerichtsmedizinerin Dr. Gabriele Simkeit und Jaecki Schwarz als Ex-Polizist Sputnik zurückkehren.

In Episodenrollen werden zudem Schauspieler wie Robert Kuchenbuch (geb. 1967), Steffen Groth (49) und Valerie Koch (49) zu sehen sein.

Die neue Ausgabe wird aktuell in Berlin und Brandenburg gedreht, die Dreharbeiten zum 98. Fall sollen noch bis Mitte November andauern. Darin wird Lars Schilling (Kuchenbuch) auf einem einsamen Parkplatz von einem Auto überfahren. Das Team nimmt die Mordermittlungen auf und schon bald wird klar, dass Schilling 15 Jahre lang für den Mord an seiner Freundin im Gefängnis saß und kürzlich entlassen wurde. Mehrere Personen aus seinem Umfeld, darunter sein Ex-Komplize, werden zu Verdächtigen. Der Wiener „Tatort“ in der ARD hingegen hatte jüngst mit Kritik zu kämpfen, weil ohne Untertitel kaum etwas zu verstehen war. Verwendete Quellen: TV Spielfilm