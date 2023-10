Mit Obert-Drama zum Quotensieg? „Sommerhaus der Stars“ geht gegen Bully-Film und ZDF-Krimi ins Rennen

Von: Diane Kofer

Teilen

Mit dem „Das Sommerhaus der Stars“-Start konnte RTL mehr als zufrieden sein. Kann das starke Niveau gehalten werden? Am Dienstag ging es ins Quotenrennen gegen die öffentlich-rechtliche Konkurrenz.

Köln – Bei „Das Sommerhaus der Stars“ stand am Dienstagabend (3. Oktober 2023) der erste Rauswurf der Staffel an: Claudia Obert (62) und Max Suhr (25) verärgerten ihre Promi-Mitbewohner so sehr, dass sie direkt rausgewählt wurden. Aber haben sich die turbulenten Szenen der Luxuslady und ihrem jungen Freund positiv auf die Quoten ausgewirkt? Im Rennen gegen die ARD und das ZDF zeigt es sich.

Quotenrennen am Dienstag: So schlägt sich „Das Sommerhaus der Stars“ gegen Bully-Film und ZDF-Krimi

Mit der ersten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ konnte RTL einen Mega-Erfolg verbuchen. Die Realityshow startete mit Traumquoten zur Primetime und stellte auf der Streamingplattform RTL+ sogar einen Allzeitrekord auf. Doch kann die Sendung dieses Niveau auf Dauer halten? Claudia Oberts Performance am Dienstagabend könnte voerst dazu beigetragen haben. Die Unternehmerin beleidigte ihre Konkurrenten, schimpfte über alles und jeden und sorgte damit für jede Menge Trubel.

Böser „Sommerhaus“-Fluch? Diese Paare trennten sich nach der Show Fotostrecke ansehen

Im Quotenkampf hatte „Das Sommerhaus der Stars“ starke Konkurrenz. Die ARD zeigte Michael Bully Herbigs (55) Film „Ballon“, das ZDF schickte den Krimi „Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit“ ins Rennen. In der Gesamtreichweite musste sich das Sommerhaus laut DWDL mit 1,80 Millionen Zuschauern und 7,3 Prozent Marktanteil zwar geschlagen geben – nicht aber in der klassischen Zielgruppe. Bei den werberelevanten 14- bis 49-Jährigen setzte sich die RTL-Sendung klar an die Spitze. 0,71 Millionen Menschen schalteten ein, was einem Marktanteil von 13,2 Prozent entspricht.

Zum Vergleich: Nur die „Tagesschau“ holte in der Zielgruppe am Dienstag eine bessere Reichweite – 0,98 Millionen Zuschauer und 17,7 Prozent Marktanteil. Zur Primetime konnte kein Format mehr Menschen vor die TV-Bildschirme locken. „Ballon“ lag mit 0,54 Millionen Zuschauern (10,1 Prozent) knapp hinterm Sommerhaus, das ZDF musste sich mit 0,41 Millionen Zuschauern und „nur“ einstelligen 7,6 Prozent eindeutig geschlagen geben.

Woher kennt man Claudia Obert überhaupt? Als Reality-TV-Star ist Claudia Obert mittlerweile in ganz Deutschland bekannt. Doch eigentlich ist die Freiburgerin in der Modebranche tätig. Mit ihren Luxus-Artikeln konnte sie sich in der Szene einen Namen machen und sich einen gewissen Wohlstand aneignen, auf den sie besonders stolz ist. Bei ihrer Teilnahme in der Vox-Sendung „Das perfekte Promidinner“ polarisierte Claudia Obert 2012 direkt und sicherte sich daraufhin zahlreiche Plätze in deutschen Trash-Shows – auch „Promi Big Brother“ 2017. In Erinnerung geblieben ist vielen Fans auch ihr „Promis unter Palmen“-Auftritt oder die eigene Show auf Joyn, in der sie nach einem Mann suchte: „Claudias House of Love“.

Mit der Gesamtreichweite: „Das Sommerhaus der Stars“ stellt Staffelrekord auf

Den Spitzenplatz in der Gesamtreichweite konnte sich „Das Sommerhaus der Stars“ zwar nicht sichern, dennoch gibt es Grund zur Freude bei RTL. Mit 1,8 Millionen Zuschauern stellte das Format am Dienstagabend einen neuen Bestwert in der laufenden Staffel auf. Nach dem starken Start vor zwei Wochen waren die Zahlen mit der zweiten Folge wieder gesunken, konnten sich nun nicht nur erholen, sondern direkt immens verbessern und den Erfolgsstart toppen.

Ein ZDF-Krimi, der Bully-Film „Ballon“ in der ARD oder „Das Sommerhaus der Stars“ mit Claudia Obert – im Quotenrennen konnte sich nur eine Sendung durchsetzen. © Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL; Ballon/ ARD; Der Kommissar und der See – Narrenfreiheit/ ZDF (Fotomontage)

Ob Claudia Oberts Auszug aus der WG der Promipaare in den kommenden Wochen Folgen haben wird? Immerhin dürften ihre polarisierenden Szenen zur guten Quotensituation beigetragen haben. Dennoch sind die Sommerhaus-Fans überzeugt: Der Rauswurf der TV-Bekanntheit war bitter nötig. Die Zuschauer finden Claudia Obert „primitiv“ und „ekelhaft“ und vernichteten sie im Netz. Verwendete Quellen: DWDL