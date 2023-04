Krise bei den Geissens – gehen Shania und Davina bald getrennte Wege?

Von: Daniel Hagen

Teilen

Bei den Geissens hängt der Haussegen schief! Shania und Davina haben Streit in ihrer Luxus-WG und machen sich schwere Vorwürfe. Lesen Sie hier, was bei den Schwestern los ist:

Das Leben der Geissens ist Luxus pur! Die „Jetset-Familie“ bereist die Welt, hat teure Villen und sogar eine Yacht. Der Reichtum wird regelmäßig in der RTLZWEI-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ präsentiert. Alltägliche Sorgen scheinen Robert, Carmen, Shania und Davina fremd zu sein. Doch der Blick hinter die Kulissen zeigt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Vor allem dann, wenn man das Elternhaus verlässt und zum ersten Mal auf den eigenen Beinen steht. Das lernen auch Davina und Shania, die sich in ihrer WG immer wieder streiten.

MANNHEIM24 berichtet, warum sich Davina und Shania Geiss in der neuen Folge streiten.

Die beiden Töchter von Robert und Carmen Geiss sind von zu Hause ausgezogen und wohnen nun in einer WG in Monaco. Was traumhaft klingt, hat für die beiden Schwestern mittlerweile aber auch Schattenseiten. (dh)