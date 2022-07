„Kümmere mich ums Schönsein“: Andrea Kiewel lässt lieber andere für sich Grillen

Andrea Kiewel steht nicht gerne am Grill, sondern lässt lieber für sich grillen © IMAGO / Eibner

Zu einer echten Sommerparty gehört ein Grill. Das dachten sich auch Andrea Kiewel und das Fernsehgarten-Team. Doch Kiwi selbst schaut lieber zu.

„Wer grillt gerne?“ Diese Frage stellte „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel (57) in der neuesten Ausgabe der beliebten Open-Air-Sendung ihrem Publikum auf dem Mainzer Lerchenberg. Dem darauffolgenden Jubeln nach zu schließen schienen die meisten Zuschauer an lauen Sommerabenden gerne mal die Kohlen anzufeuern. Auch Kiwi selbst schmecken Steak und Kartoffelsalat hervorragend. Das Grillen selbst überlässt sie jedoch offenbar lieber den anderen.

Bei der „Sommerparty“-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgartens“ am vergangenen Sonntag (17. Juli) sprach Andrea Kiewel mit einigen Zuschauern über die Besonderheiten der Outdoor-Küche. „Was kann aus ihrer Sicht Grillen, was zum Beispiel Toasten oder Backen nicht können?“ will die Gastgeberin wissen. Eine Frau im Publikum hat sofort eine Antwort parat: „Weil wir nichts machen müssen.“ Ist Grillen also die einzige Möglichkeit, den Mann das Abendessen zubereiten zu lassen? Kiwi sieht das scheinbar ähnlich: „Ich lass mich in Sachen Grillen gern bedienen. Ich kümmere mich um den Salat, um Getränke, ums Schönsein und dann bringt man mir Essen.“

Andrea Kiewel findet im „Fernsehgarten“ heraus: Grillen ist immer noch Männersache

Auch wenn Andrea Kiewel selbst offenbar nicht gerne die Grillzange schwingt, sei ihr trotzdem unverständlich, weshalb ein ordentliches Barbecue noch immer traditionell Männersache sei. Eine Umfrage beim „ZDF-Fernsehgarten“-Publikum bestätigt: Nur die wenigsten Frauen heben auf Nachfrage, wer zuhause am Grill steht, die Hand. Bei den Männern sieht das auf jeden Fall anders aus.

Bei der „Sommerparty“-Ausgabe des „Fernsehgartens“ darf eine kleine Grill-Challenge natürlich nicht fehlen. Und auch hierbei scheint sich der Trend zur Geschlechtertrennung am Rost weiterzuführen. Als Grillmeister haben Andrea Kiewel und das ZDF den Star-Koch Ralf Zacherl (51) eingeladen. Und von den sechs Kandidaten — aufgeteilt in zwei Teams — war nur eine weibliche Grillenthusiastin dabei.