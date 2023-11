„Dachte, ich will das gar nicht“: Yasemin gibt „Hochzeit auf den ersten Blick“ noch eine Chance

Nach katastrophalen „Hochzeit auf den ersten Blick”-Flitterwochen: Innige Küsse bei Jochen und Yasemin

Von: Diane Kofer

Teilen

Bei Jochen und Yasemin kriselte es schon nach der „Hochzeit auf den ersten Blick“-Trauung. Doch es folgt die 180-Grad-Wende: Sie kuscheln und knutschen sogar!

Völklingen/ St. Wendel – Jochen (38) und Yasemin (31) schienen bereits der beste Beweis dafür zu sein, dass die Experten bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ weitaus häufiger falsch als richtig liegen. Die meisten Ehen sind nach dem TV-Heiratsexperiment bereits gescheitert – und auch die beiden Saarländer wurden nicht warm miteinander. In den Flitterwochen stritten sie fast ununterbrochen. Doch zurück in Deutschland sieht es ganz nach Happy End aus: Das Paar kommt sich näher.

Dauerstreit in den Flitterwochen: So läuft es beim „Hochzeit auf den Blick“-Paar Jochen und Yasemin

In der vergangenen Folge von „Hochzeit auf den ersten Blick“ fand die negative Stimmung zwischen Jochen und Yasemin ihren Höhepunkt: Weil sie es mit ihrem TV-Ehemann einfach nicht mehr aushalten konnte, packte die 31-Jährige ihre Koffer und zog aus dem gemeinsamen Hotelzimmer aus. Mittlerweile sind die Flitterwochen auf Bali aber vorbei – und Jochen und Yasemin wieder zurück in der Heimat. Dort haben sie sich offenbar zusammengerauft und sich eine Chance gegeben.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: 20 unglaubliche Fotos ihrer Body-Transformation Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

Das lassen zumindest die Szenen in Folge sieben der Kuppelshow vermuten. Ganz im Gegensatz zu sonst sieht es bei dem HadeB-Pärchen nach Harmonie pur aus. „Danach haben wir öfters geschrieben und uns getroffen. Da ist es definitiv lockerer und entspannter. Wir können normal miteinander reden“, verrät Jochen über die Zeit nach dem TV-Experiment. Was die Fans besonders überraschen dürfte: Die beiden verstehen sich nicht nur besser, sondern küssen sich immer wieder, halten Händchen und tauschen verliebte Blicke aus.

Diese „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paare sind auch noch zusammen In zehn Jahren „Hochzeit auf den ersten Blick“ gab es weitaus mehr Trennungen als glückliche Beziehungen. Ein paar Paare sind aber noch zusammen: Jaqueline und Peter (Staffel 9)

Oliver und Michaela (Staffel 9)

Simone und Marcus (Staffel 8)

Annika und Manuel (Staffel 7)

Ramona und Stephan (Staffel 3) Quelle: sat1.de

„Dachte, ich will das gar nicht“: Yasemin gibt „Hochzeit auf den ersten Blick“ noch eine Chance

Doch wie kommt es zu der überraschenden Wende? Immerhin hatte Yasemin den Polizisten zuletzt immer wieder abblitzen lassen und sich darüber beschwert, dass er ihr oft zu nahe gekommen war. „An dem Tag als ich ausgezogen bin, dachte ich, ich will das gar nicht mehr und will ihn gar nicht mehr sehen“, betont sie auch noch einmal. Warum sie Jochen doch noch eine Chance gibt, weiß sie selbst nicht genau. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mich noch mal so drehe“, gesteht die Sachbearbeiterin.

Yasemin und Jochen schienen mit ihrer „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ehe schon abgeschlossen zu haben. Mittlerweile sieht es ganz anders aus: Die beiden küssen sich leidenschaftlich. © Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1 (Fotomontage)

Einen Ausblick in die weite Zukunft will Yasemin aber nicht wagen. Sie befindet sich noch immer im Wechselbad der Gefühle. „Am Anfang dachte ich, wir sind auf einer Wellenlänge, dann dachte ich, mir fehlt der Kick. Aber jetzt, ja“, fasst sie zusammen. „Stand jetzt“ passt es ihrer Aussage nach. Oliver und Michaela aus der vergangenen Staffel sind nach wie vor glücklich verheiratet. IPPEN.MEDIA verraten die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmer, warum sie ein Jahr nach ihrer Trauung noch getrennt leben. Verwendete Quellen: „Hochzeit auf den ersten Blick“/ Sat.1 (Folge vom 30. Oktober 2023)