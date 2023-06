Kult-Comeback: Kabeleins holt „Quiz Taxi“ zurück

Bald soll „Quiz Taxi“ endlich wieder bei Kabeleins laufen. © dpa/Kabel 1 | Boris Breuer

Der Sender Kabel Eins holt ein beliebtes Format wieder zurück ins Fernsehen. Das „Quiz Taxi“ mit Thomas Hackenberg wird ab Herbst wieder ausgestrahlt.

Eine beliebte Sendung wird wiederbelebt und kommt zurück ins Fernsehen. Der TV-Sender Kabel Eins veröffentlichte nun große Neuigkeiten: Für die Kult-Show „Quiz Taxi“ werden neue Folgen produziert, die ab diesem Herbst ausgestrahlt werden. Damit bringt Kabel Eins eine populäre Rätsel-Sendung zurück, die im Jahr 2008 abgesetzt wurde. Bald ist es so weit und das Format kommt zurück ins Fernsehen.

Fahrgäste werden bei „Quiz Taxi“ zu Kandidaten

In der Show „Quiz Taxi“ fährt – wie der Name schon sagt – ein Taxi durch die Straßen. Die Fahrgäste nennen dem Fahrer vor dem Losfahren ihr Ziel. Während der Fahrt werden den Kandidaten dann Fragen über verschiedenstes Allgemeinwissen gestellt. Wenn die Gäste diese Fragen richtig beantworten, bekommen sie am Zielort angekommen ihren Gewinn ausgezahlt. Doch das besonders Schwierige an diesem Format: Die Fahrgäste bekommen keine vorgefertigten Antwortmöglichkeiten, sondern müssen selbst auf die Antwort kommen.

Schauspieler Thomas Hackenberg ist wieder bei „Quiz Taxi“ mit dabei

Das Taxi ist außerdem mit Bildschirmen und einem Lautsprecher ausgestattet. So können Bilder gezeigt oder auch kurze Videos oder Musik abgespielt werden. Der kultige Moderator Thomas Hackenberg (60) wird erneut das Format moderieren. Er sitzt als Fragesteller und Fahrer mit in dem Taxi. Die Freude seitens der Fans über das Wiederkehren der Show ist enorm. So schreibt unter anderem ein Fan auf Twitter: „Das ist echt mal eine positive Überraschung!“