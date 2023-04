Kurz vor ZDF-Staffelfinale: „Die Wanderhure“ fordert „Bergretter“ zum Quotenduell

Überraschungssieg?

Dramatisch wie nie zuvor steuert die aktuelle „Bergretter“-Staffel ihrem Finale entgegen. Die vorletzte Folge der ZDF-Serie muss am Donnerstagabend allerdings gegen namhafte Konkurrenz ran.

Ramsau am Dachstein – Die 14. Staffel von „Die Bergretter“ brachte unerwartete Serientode und schicksalhafte Wendungen mit sich, die bereits ab Folge eins auf ein spannungsgeladenes Finale hoffen ließen. Die fünfte von insgesamt sechs neuen Folgen der ZDF-Serie läuft am Donnerstagabend (6. April) – und muss sich zur besten Sendezeit mit einem echten Schwergewicht deutscher TV-Geschichte messen: der „Wanderhure“.

„Bergretter“ bekommen namhafte Konkurrenz: „Wanderhure“ könnte alle überraschen

Schon jetzt steht fest: Das „Bergretter“-Staffelfinale dürfte so dramatisch wie selten zuvor ausfallen. Etliche Fragen sind ungeklärt, allen voran die Ungewissheit darüber, ob Bergwacht-Leiter Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46) nach den jüngsten Ereignissen seiner österreichischen Heimat nicht doch den Rücken kehren wird. Aufschluss darüber dürfte Folge fünf („Giftiges Erbe“) liefern, in welcher sich die Anzeichen auf einen Abschied des Protagonisten verdichten.

Bevor in der Folgewoche das Staffelfinale („Grüner Mond“; am 13. April) läuft, wartet also jede Menge Spannung auf die ZDF-Zuschauer – zumindest, wenn sie sich am Donnerstagabend für „Die Bergretter“ entscheiden. Denn der Quotenhit bekommt auf den Privatsendern namhafte Konkurrenz: Sat.1 zeigt zeitgleich den ersten Teil der „Die Wanderhure“-Trilogie. Das Historiendrama von 2010, in dem Alexandra Neldel (47) die Hauptrolle übernahm, genießt bei vielen Fernsehfans Kultstatus. Sage und schreibe 9,75 Millionen Zuschauer (31,2 Prozent Marktanteil) sahen die Premiere vor über einem Jahrzehnt im TV.

„Die Bergretter“: Staffel 14 im Überblick „Die Bergretter“ laufen derzeit donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF. Hier die Übersicht der bisherigen und kommenden Folgen der aktuellen Staffel: Folge 1: „Um jeden Preis“: lief am 2.03.2023 (in Mediathek verfügbar)

Folge 2: „Altes Eisen“: lief am 16.03.2023 (in Mediathek verfügbar)

Folge 3: „Auf der Jagd“: lief am 23.03.2023 (in Mediathek verfügbar)

Folge 4: „Schamlos“: lief am 30.03.2023 (in Mediathek verfügbar)

Folge 5: „Giftiges Erbe“: läuft am 6.04.2023 (in Mediathek verfügbar)

Folge 6: „Grüner Mond“: läuft am 13.04.2023 (in Mediathek verfügbar)

Sat.1 setzt auf „Die Wanderhure“ und Co. – plötzlicher Quoteneinbruch bei „Die Bergretter“?

Aktuell holt Sat.1 eigenproduzierte Film-Hits wie „Barfuß bis zum Hals“ (2009), „Die Hebamme“ (2014) oder eben die „Wanderhure“-Trilogie (2010–2012) ins Programm zurück – auf Wunsch der Zuschauer, wie der Sender im März mitteilte. Ob der erhoffte Erfolg auch tatsächlich Früchte trägt, bleibt abzuwarten. Für „Die Bergretter“, die dem ZDF wie etwa „Der Bergdoktor“ oder „Das Traumschiff“ stets gute Quoten bescheren, könnte das ein Zuschauerverlust bedeuten. Die Serie ist nämlich auch in der ZDF-Mediathek kostenfrei abrufbar – und zwar zu einem beliebigem Zeitpunkt…

Auch sonst steht der Donnerstagabend ganz im Zeichen eines spannenden Quotenkriegs: ProSieben zeigt die neuste Folge seiner Erfolgsshow „Germany‘s Next Topmodel“, RTL setzt auf Supermarkt-Doku von stern TV und das Erste schickt den „Zürich-Krimi“ ins Rennen. An vielversprechendem Nachschub mangelt es ARD und ZDF gewiss nicht: Derzeit wird fleißig an der neuen „Bergdoktor“-Staffel geschraubt - Ronja Forcher (26) zeigte sogar schon das Drehbuch. Verwendete Quellen: zdf.de, sat1.de, hoerzu.de

Rubriklistenbild: © ZDF/Barbara Bauriedl & Oliver Roth/dpa