Kurzes „GNTM“-Gastspiel: Nachzüglerin Ina schon rausgeflogen

„GNTM“-Moderatorin Heidi Klum in Los Angeles. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Damit ist die Hälfte der Nachzügler-Gruppe bereits wieder draußen. Das Aus trägt Ina aber mit Fassung.

München - Es war nur ein kurzes Topmodel-Gastspiel für Kandidatin Ina: Die 44 Jahre alte Nachzüglerin ist schon in ihrer zweiten Folge wieder aus Heidi Klums Castingshow „Germany's Next Topmodel“ geflogen. Erst in der vergangenen Woche war sie gemeinsam mit fünf weiteren Frauen zu den bisherigen Kandidatinnen gestoßen. Mit ihrem Ausscheiden ist die Hälfte der Nachzügler-Gruppe fast umgehend schon wieder aus dem Model-Wettbewerb rausgeflogen.

Ina trug ihr Aus mit Fassung - im Gegensatz zur in der Model-Villa immer umstritteneren, ehrgeizigen Anya. Die 19-Jährige wurde von Klum und Catwalk-Trainerin Nikeata Thompson für ihre Leistungen deutlich kritisiert. Aus Enttäuschung darüber brach sie so sehr in Tränen aus, dass die anderen Kandidatinnen sie daran erinnern mussten, dass nicht sie, sondern Ina rausgeflogen sei und Trost brauche. dpa