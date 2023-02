„Hört auf zu lachen, Ars**löcher“: Claudia Effenberg beleidigt Publikum bei Dschungelcamp-Nachspiel

Von: Jonas Erbas

Obwohl das Dschungelcamp vor rund zwei Wochen zu Ende ging, kochten beim Nachspiel die Emotionen noch einmal hoch. Vor allem Claudia Effenberg schien auf Krawall gebürstet.

Köln – Weil weder im Dschungelcamp noch in der anknüpfenden Wiedersehensshow alle Konflikte gelöst werden konnten, lud RTL die zwölf „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Teilnehmer zwei Wochen nach der Krönung von Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) noch einmal nach Köln ein. Dort wurden die wichtigsten Szenen der 16. Staffel noch einmal ausführlich erörtert. Besonders streitlustig gab sich dabei Claudia Effenberg (57).

Mitten während Dschungelcamp-Nachspiel – Claudia Effenberg greift RTL-Publikum verbal an

An Emotionen mangelte es beim Dschungelcamp-Nachspiel am Sonntagabend (12. Februar) nicht: Neben dem Liebes-Wirrwarr um Iris Klein (55), ihren Ehemann Peter (55) und dessen angebliche Affäre Yvonne Woelke (41) kamen im Kölner Studio auch ungeklärte Streitigkeiten aus dem australischen Busch auf den Tisch. Wie etwa der Zoff zwischen Claudia Effenberg und Camp-Vize Gigi Birofio (23). Der 23-Jährige feindete die Spielergattin zeitweise übel an, doch auch das ehemalige Model bekleckerte sich nicht gerade mit Ruhm.

Beim Dschungelcamp-Nachspiel machte Claudia Effenberg keinen Hehl aus ihrem Unmut: Zuerst beschimpfte sie das Publikum und zeigte wenig später ihrer Ex-Mitcamperin Tessa Bergmeier den Mittelfinger (Fotomontage) © Screenshot/RTL/RTL+/Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

Doch von einer Feindschaft der beiden war an diesem Abend wenig zu spüren: „Ich muss immer noch sagen – und das sage ich mit ganzem Stolz: Gigi ist ein Typ, der zieht sein Ding durch. Der hat das mega gemacht“, lobte Claudia Effenberg ihren Dschungelcamp-Konkurrenten. Wie ernst sie es meinte, war ihren ehrlichen Worten deutlich zu entnehmen: „Das schwöre ich auf meine Kinder, die mir sehr heilig sind …“, so die 57-Jährige, die dann aber von lautem Gelächter aus dem Publikum jäh unterbrochen wurde.

Die abrupte Störung nahm Claudia Effenberg den Anwesenden offenbar sehr übel: „Hört auf zu lachen, Arschlöcher“, rief die Designerin dem Publikum empört zu – eine Szene, die bei den anderen Dschungelcamp-Teilnehmern für ungläubige Blicke und weit aufgerissene Münder sorgte.

Claudia Effenberg in Dschungelcamp-Show auf Ärger aus – Mittelfinger und Beleidigungen

Aus ihrem Ärger machte Claudia Effenberg an diesem Dschungelcamp-Abend auch an anderer Stelle keinen Hehl: Weil sie sich wenig später von GNTM-Zicke Tessa Bergmeier (33) provoziert fühlte, streckte sie dem Model just ihren Mittelfinger entgegen. Die unflätige Geste bekam die 57-Jährige wenig später zurück, wurde von der 33-Jährigen zudem als „alte Frau“ und „Bitch“ beschimpft.

Doch auch außerhalb der RTL-Sendung überschlugen sich zuletzt die Ereignisse. Nach Peter Kleins Liebes-Outing hat Djamila Rowe ihrer Freundin Yvonne Woelke die Freundschaft gekündigt. Verwendete Quellen: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (RTL/RTL+; Das Nachspiel), rtl.de