Lachflasch bei „Bauer sucht Frau“: Max‘ Papa haut beim Essen derben Spruch raus

Bei „Bauer sucht Frau“ brechen alle in Lachen aus, als Max‘ Papa einen Sex-Spruch raushaut. © Screenshots/RTL+

Die „Bauer sucht Frau“ Kandidaten Max und Anna essen mit Max‘ Familie zu Abend. Doch dann haut sein Vater einen derben Spruch raus.

Jungbauer Max und seine Anna sind zum Familienessen eingeladen, wobei natürlich auch Max‘ Vater nicht fehlen darf. Doch dieser hält sich mit seinen lockeren Kommentaren nicht zurück, was auch Anna sehr schnell mitbekommt. Denn die 25-Jährige fragt Armin eine ganz normale und harmlose Frage, woraufhin dieser Beziehungs-Geheimnisse auspackt.

Beim Essen herrscht eine ausgelassene Stimmung. Neben Max, Anna und Vater Armin sind auch Max‘ Bruder und dessen Freundin beim Essen dabei. Alle verstehen sich prächtig, dann fragt Anna: „Wie ist das: Sie sind ja schon sehr lange verheiratet. Hast du da einen Geheimtipp? Wie haltet ihr das so gut am Laufen?“. Mit der Antwort vom Armin rechnet zu diesem Zeitpunkt keiner.

Armin sorgt mit seinem derben Spruch für einen Lachflasch

Armin bleibt ganz cool und meint trocken: „Natürlich, wir haben ausreichend Sex.“ Diese Antwort hat offensichtlich keiner am Tisch erwartet. Aus Schock entsteht eine kurze stille Pause, dann fangen alle an herzhaft zu lachen. Und auch Anna ist begeistert: „Ich finds richtig toll, dass Max‘ Papa so locker und witzig ist!“