Landwirt bei „Bauer sucht Frau“ sprachlos, weil Hofdame in Pantoffeln zur Stallarbeit kommt

In Argentinien beginnt die Hofwoche bei „Bauer sucht Frau International“ für Winzer Ezequiel mit einer Überraschung: Eine der beiden Single-Frauen seiner Wahl kommt in ungewöhnlicher Montur zur Arbeit auf dem Hof an.

Mendoza – Bei „Bauer sucht Frau International“ sucht Winzer Ezequiel aus Argentinien nach einer neuen Partnerin. Der 41-Jährige staunte nicht schlecht, als er seine zwei weit gereisten Hofdamen zum ersten Mal erblickte: die 42-jährige Sybille aus Bayern und die 31-jährige Lisa aus Nordrhein-Westfalen. Nach einer ersten Begrüßung und dem Austausch von Gastgeschenken bezogen die beiden Damen ihre Zimmer, anschließend rief der Landwirt zur Hofarbeit. Die beiden Frauen sollen ihm dabei helfen, Bewässerungsgräben zu buddeln und wieder zuzuschütten. Dabei gibt es allerdings ein kleines Hindernis.

In Plüschpantoffeln zur Hofarbeit

Als die beiden zur Arbeit antreten, macht Ezequiel noch größere Augen: Keine der Frauen hat festes Schuhwerk eingepackt. Während Sybille immerhin noch Sandalen trägt, kreuzt Lisa in Plüschpantoffeln auf. „Habt ihr keine Gummistiefel?“, fragt der 41-Jährige verwundert. „Arbeit mit dieser Art von Schuhen? Das glaube ich nicht.“

Die selbstbewusste Lisa, die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer bereits aus „Adam oder Eva“ kennen dürften, erklärt darauf: „Meine Schuhwahl habe ich so getroffen, dass ich gut aussehe. Ich will ihn ja auch beeindrucken, wenn ich sexy bin. Und meine Puschelschuhe sind total bequem, und ich kann in denen total gut arbeiten, denke ich mal.“ Ezequiel hat allerdings vorgesorgt und mehrere Paar Gummistiefel in seinem Haus.

Ezequiel und Lisa finden sich „sexy“

Bei der Arbeit kommt die 31-jährige – trotz adäquaten Schuhwerks – dann aber doch schnell ins Schwitzen. Mit einem offensiven Flirtmanöver sorgt der Landwirt Ezequiel noch für mehr Hitze: Dass seine Hofdame Dreck im Gesicht hat, finde er „sexy“, erklärt der 41-Jährige. „Ich bei dir aber auch!“, kontert sie.

Da staunt Ezequiel nicht schlecht: „Bauer sucht Frau International“-Kandidatin Lisa kommt in Pantoffeln zur Arbeit. © Screenshot/RTL+/Bauer sucht Frau International/Folge vom 16. Mai 2023 (Fotomontage)

Das freut den geschiedenen Vater von fünf Kindern: „Diese Frau hat Power“, erklärt er. „Ich habe etwas gefühlt.“ Eine Favoritin habe er nach dem ersten gemeinsamen Tag aber noch nicht auserkoren, auch die 42-jährige Sybille ist nach wie vor im Rennen. Im Quotenkrieg mit dem ZDF schnitt „Bauer sucht Frau“ leider sehr enttäuschend ab. Verwendete Quellen: RTL.de, Insider.com