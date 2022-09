„Late Night Berlin“ wieder da: Farooq und Schulz zu Gast

„Late Night Berlin“ ist zurück: Unter anderem wird Moderator Klaas Heufer-Umlauf den Zuschauern zeigen, wie er die Sommerpause verbrachte. © Daniel Karmann/dpa

Drei Monate ohne „Late Night Berlin“: Wie verbrachte Klaas Heufer-Umlauf seinen Sommerurlaub? Das und mehr erfahren Zuschauer in der ersten Ausgabe nach der Sommerpause.

Berlin - Nach gut dreimonatiger Sommerpause kehrt auch Klaas Heufer-Umlauf zurück: Ab Dienstag (6.9., 23.30 Uhr) gehört der späte Dienstagabend bei ProSieben wieder „Late Night Berlin“.

In der ersten von 15 neuen Ausgaben in den kommenden Monaten sollen die Show-Diebe Nilam Farooq und Olli Schulz aus dem Format „Wer stiehlt mir die Show?“ zu Gast sein sowie Show-Erfinder und Heufer-Umlauf-Buddy Joko Winterscheidt. Das Finale der aktuellen „Wer stiehlt mir die Show?“-Staffel steht Dienstag zuvor im ProSieben-Programm.

Außerdem, so ProSieben in einer Ankündigung, zeige Klaas, wie er seinen Sommerurlaub verbracht hat und wie er Schlagzeilen der vergangenen Monate generierte. Die letzte Folge vor der Sommerpause der Late-Night-Show wurde vor 14 Wochen, am 31. Mai, ausgestrahlt. dpa