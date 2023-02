Lautes Geschrei nachts im Dschungelcamp-Hotel: Marc Terenzi und Verena Kerth am Auge verletzt

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Kaum ist das Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ vorbei, geht die Party im Versace-Hotel weiter. Doch Marc Terenzi und Dschungelcamp-Letzte Verena Kerth haben es wohl etwas zu weit getrieben. Beide tragen nach einer wilden Nacht Verletzungen davon.

Gold Coast, Australien – Seit Sonntagabend hat der Dschungel endlich wieder ein neues Oberhaupt. Underdog Djamila Rowe setzte sich im Finale des Dschungelcamps gegen ihre beiden Mitstreiter Gigi Birofio und Lucas Cordalis durch. Keine Frage, dass ihr Sieg gebührend gefeiert werden musste. Für Verena Kerth und Marc Terenzi endeten die Festivitäten jedoch mit einer üblen Verletzung.

Nach Dschungelcamp-Finale: IBES-Stars lassen es im Versace-Hotel krachen

Für Verena Kerth war die Zeit bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am schnellsten vorbei. Als erste musste die Ex von Titan Oliver Kahn das Dschungelcamp verlassen. Doch die 41-Jährige brauchte nicht lange traurig zu sein, denn noch bevor sie zurück im Versace-Hotel war, hielt ihr Freund Marc Terenzi am australischen Strand um ihre Hand an. Die Radiomoderatorin und der Dschungelkönig von 2017 hatten also doppelten Grund zum Feiern.

Feiern können die beiden: nach der Dschungel-After-Show-Party ging es im Versace-Hotel noch wild weiter mit Marc Terenzi und Verena Kerth - am Ende verletzten sich beide am Auge © IMAGO / Future Image & Instagram: verenakerth

Nachdem die offizielle Party vorbei gewesen war, soll auf den Zimmern der Dschungelcamp-Kandidaten ausgelassen weitergefeiert worden sein. Dabei sei es so laut zugegangen, dass sogar die Security anrücken musste um dem nächtlichen Geschrei Einhalt zu gebieten. „Wir haben halt gefeiert und da kann es auch mal lauter werden“, verrät Marc Terenzi gegenüber bild.de.

Die Platzierungen der Dschungelcamp-Kandidaten 2023: 1. Djamila Rowe (55) 2. Gigi Birofio (23) 3. Lucas Cordalis (55) 4. Jolina Mennen (30) 5. Cosimo Citiolo (41) 6. Papis Loveday (46) 7. Claudia Effenberg (57) 8. Cecilia Asoro (26) 9. Jana URKRAFT Pallaske (43) 10. Tessa Bergmeier (33) 11. Markus Mörl (63) 12. Verena Kerth (41)

Marc Terenzi verletzt sich nach Dschungelcamp-Party

Doch warum trug der Ex-Mann von Sarah Connor am nächsten Tag ein Pflaster unter seinem linken Auge? Ist die Party derart eskaliert, dass Marc sich beim Feiern verletzt hat? Mitnichten, klärt der 44-Jährige auf. „Mein Badezimmer ist übergelaufen. Ich bin mit meinen Badelatschen ausgerutscht und habe mich am Auge verletzt“, erklärt Marc gegenüber bild.de seine Verletzung. Auch seine Verlobte Verena Kerth soll sich am Auge verletzt haben, wie promiflash.de berichtet. Wenn das nicht romantisch ist!

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Fotostrecke ansehen

Das Versace-Hotel entwickelte sich in dieser Dschungelcamp-Staffel zum spannenden Nebenschauplatz. Die vermeintliche Affäre zwischen Lucas Cordalis‘ Schwiegervater und Djamila Rowes Dschungelbegleitung Yvonne Woelke sorgte oftmals für mehr Gesprächsstoff als das Geschehen im Camp. Nun nennt Peter Klein Yvonne sogar „meine Prinzessin.“ Hat sich der Ehemann von Iris Klein damit verraten? Verwendete Quellen: bild.de, promisflash.de