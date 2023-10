Leben in Saus und Braus: Geissens starten Mega-Luxus-Projekt

Die Geissens haben ein Grundstück erworben, das nun bebaut werden soll. RTLZWEI überträgt den Entstehungsprozess des neuen Luxusheims.

St. Tropez – Robert (59) und Carmen Geiss (58) haben sich ein neues Grundstück gekauft, der Plan ist der Bau einer weiteren Luxusvilla, das berichtet RTL. Der Standort befindet sich direkt neben ihrem derzeitigen Anwesen in St. Tropez und besteht aus 8.000 Quadratmetern Grundstücksfläche, die stark bewaldet ist.

Kostspieliger Garten: Carmen und Robert Geiss bauen neues Grundstück um

Von der neuen Villa ist laut RTL bisher nichts zu sehen. Lediglich Pflanzen und Bäume haben die Unternehmer für die spätere Verschönerung der Anlage besorgt: „Ist ein bisschen verfrüht“, gibt Robert Geiss zu. Neben dem Bau des neuen Hauses wird auch das derzeitige Luxusheim der Millionäre renoviert, wie Robert und Carmen Geiss dem Sender weiter verrieten.

Ganz nach dem Motto: „Wer rastet, der rostet“. Das Ehepaar packe auch selbst bei den verschiedenen Bau- und Renovierungsarbeiten an. „Wir lieben es einfach, aus dem Nichts etwas zu kreieren“, meint Carmen Geiss. So können sie sich auch bei dem neuen Projekt in dieser Hinsicht ausleben.

Carmen und Robert Geiss leben zusammen mit ihren Töchtern Shania (19) und Davina (20) in St. Tropez. Sie sind bekannt für ihren luxuriösen Lebensstil und werden regelmäßig von einem Fernsehteam von RTL begleitet. Auch die Umsetzung des neuesten Bauvorhabens kann auf RTLZWEI in der TV-Sendung „Die Geissens“ verfolgt werden.

Apropos: Carmen Geiss traut sich was: Unter Beifall ihres Ehemanns hängt sie in luftiger Höhe an einem Baukran. Doch von ihren Fans muss sich Carmen Geiss für ihre waghalsige Kran-Aktion nun harte Kritik anhören. Verwendete Quellen: RTL