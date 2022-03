„Muss nicht sein“: Amira Pocher und Massimo vermeiden Nähe bei „Let‘s Dance“

Von: Jennifer Kuhn

Amira Pocher kämpft derzeit um den Sieg in der RTL-Show „Let‘s Dance“. Ihr Tanzpartner ist Massimo Sinató. Die Beiden verstehen sich gut, doch in Sachen Annäherung gibt es klare Regeln - zu engen Körperkontakt gibt es nicht.

Köln - Nach einem ständigen Auf und Ab treten am kommenden Freitag wieder alle prominenten „Let‘s Dance“-Kandidaten (alle News zur Themenseite) an. Auch Amira Pocher bereitet sich derzeit auf die Show vor. Wer die RTL-Show kennt, weiß, dass die Tänze auch sehr intensiv sein können - doch für Amira und ihren Tanzpartner Massimo Sinató kommt dies nicht in Frage, wie tz.de berichtet.

Start der 15. Let's Dance-Staffel 18. Februar 2022 Juroren von Let's Dance Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi Gewinner der vergangenen Staffel Rúrik Gíslason und Renata Lusin Ausstrahlung des Let's Dance-Finales 20. Mai 2022

Let‘s Dance 2022: Promi-Kandidaten und Tänzer fallen aufgrund von Corona-Infektion aus

Es wäre nicht die erste Woche, in der prominente Kandidaten oder ihre Tanzpartner aufgrund einer Corona-Infektion aussetzen müssen. Schon in der zweiten Show fiel Hardy Krüger junior aus - und kam auch nicht mehr wieder, da sein Test auch nach einigen Tagen noch positiv ausfiel.

Amira Pocher und ihr Tanzpartner Massimo Sinató blieben bislang zum Glück vor einer Infektion verschont. Doch dass die Beiden aufgrund von Corona bei den Proben nicht eng miteinander tanzen, ist nicht der Hauptgrund.

Amira Pocher und Massimo Sinató bei „Let‘s Dance“ © RTL / Stefan Gregorowius

Amira Pocher beschwert sich über Corona-Chaos bei Let‘s Dance

In der dritten „Let‘s Dance“-Folge fehlten gleich drei Promis aufgrund eines positiven Coronatests: Timur Ülker, Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Caroline Bosbach. In ihrem Podcast „Die Pochers hier“ gab Oliver Pocher einen sarkastischen Spruch von sich, da sich seine Frau sich sicher ist, dass es jeden in der Staffel mal treffen wird.

„Das Gute ist, dann tanzt du halt mal eine Woche nicht, ist eine Woche Pause. Dann bist du nächste Woche wieder dabei“, so der Comedian. Doch Amira hält dagegen: „Ja, das finde ich halt einfach auch so doof daran, weißt du? Weil natürlich sucht man sich das nicht aus, aber sagen wir halt mal... Es ist jetzt auch nicht ganz ein fairer Wettbewerb, wenn dann halt auch immer wieder jemand eine Woche aussetzt, der in der Woche vielleicht hätte rausfliegen können. Der hat so ne Wildcard. Corona-Wildcard.“

„Muss nicht sein“: Amira Pocher und Massimo vermeiden Nähe bei „Let‘s Dance“

So gab Amira Pocher aber auch zu, dass sie und ihr „Let‘s Dance“-Tanzpartner bei den Proben engen Körperkontakt vermeiden. „Natürlich tanzen wir normal, aber jetzt, wenn man sagt, in der Show, da sind wir wirklich Wange an Wange – das muss ja während der Probe nicht sein“, gab die 29-Jährige im Interview mit RTL zu.

Auf den Körperkontakt verzichten sie unter anderem auch wegen des Schwitzens. Keiner von ihnen würde es wollen, wenn der Schweiß des anderen auf den Wangen kleben würde. „Ich mein‘, jeder hat sein Privatleben, jeder hat seinen Körper. Wenn ich ständig mein Gesicht an ihrem Gesicht reiben würde – das muss ja nicht sein“, so Massimo.

„Let’s Dance“-Star Amira Pocher zieht bei Pietro Lombardi aus und zeigt Teile des neuen Heims

Im vergangenen Jahr musste Familie Pocher ihr Eigenheim fluchtartig aufgrund der Flutkatastrophe in Deutschland verlassen - und zogen bei ihrem Freund Pietro Lombardi ein. Nun zog die Familie wieder aus und darf nach mehreren Renovierungsarbeiten wieder zurück in das eigenes Haus.

Verwendete Quellen: Podcast „Die Pochers hier“, RTL