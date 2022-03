„Let‘s Dance“: RTL-Show versinkt im Corona-Chaos – René Casselly infiziert

Von: Lisa Siegle

Teilen

RTL hat den nächsten prominenten Corona-Fall bei „Let‘s Dance“ bekannt gegeben. Insgesamt waren bisher nun sechs Promis und zwei Tänzer infiziert.

Köln – RTL muss zähneknirschend vor Corona kapitulieren: Insgesamt fünf der prominenten Kandidaten und zwei der Tänzer bei „Lets Dance“ haben sich bislang mit Corona infiziert. Jetzt hat der Kölner Sender den nächsten Corona-Fall unter den Promis bekannt gegeben.

TV-Show Let's Dance Sender RTL Television Moderatoren Daniel Hartwich, Victoria Swarovski

„Let‘s Dance“: RTL gibt nächste Corona-Infektion bekannt – insgesamt schon fünf Promis infiziert

„Let‘s Dance“ wird den Corona-Fluch nicht los. Nach den Promi-Kandidaten Timur Ülker (32), Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49), Caroline Bosbach (32) und Hardy Krüger Jr. (53) und den Profi-Tänzern Andrzej Cibis (34), Malika Dzumaev (31) und Kathrin Menzinger (33), hat sich nun der nächste „Kandidat mit Corona infiziert: „Ninja Warrior“ René Casselly. Das teilte RTL am MOntagmorgen (21. März) auf Instagram mit, berichtet RUHR24.

„Leider keine guten Nachrichten für René Casselly: Er wurde positiv getestet und wird in Show 5 ausfallen. Wir wünschen gute Besserung und eine schnelle Genesung“, heißt es in der Mitteilung. Ob und inwiefern der Ausfall von René Casselly Auswirkungen auf die kommende „Let‘s Dance“-Folge am Freitag (26. März) und auch auf seine weitere Teilnahme an der RTL-Tanzshow haben wird, ist noch nicht bekannt.



Dabei können die Konsequenzen weitreichend sein: Vor zwei Wochen zog RTL aufgrund der vielen gleichzeitigen Ausfälle die Konsequenz, dass niemand der Kandidaten die Sendung verlassen musste. Im Falle von Hardy Krüger Jr. hatte die Corona-Infektion schlimmere Auswirkungen: Da sein Corona-Test mehrere Folgen am Stück positiv ausgefallen ist, konnte er nicht in die Show zurückkommen und wurde eliminiert.

„Let‘s Dance“: Corona-Debakel für RTL – Hotel-Partys von Tänzern und Kandidaten schuld an Infektionen?

Die Liste der Corona-Infizierten der diesjährigen Staffel ist lang – kein Wunder, schließlich steigen auch die Infektionszahlen derzeit wieder stärker an. In Köln, Dreh- und Aufenthaltsort der „Let‘s Dance“-Kandidaten, beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag (21. März) 1.620,2.



Doch ist das wirklich die einzige Ursache für das Corona-Debakel bei „Let‘s Dance“? Wie Bild erfahren haben will, könnte der Ursprung der gefühlten Massen-Infektion auch am feucht-fröhlichen Verhalten der „Let‘s Dance“-Promis- und -Tänzer liegen (mehr Promi-News auf RUHR24 lesen).

Die „Let‘s Dance“-Jury besteht 2022 wieder aus Jorge Gonzalez (li.), Motsi Mabuse (mi.) und Joachim Llambi (re.). © Stefan Gregorowius/RTL

Die Zeitung berichtet von Hotel-Partys bis in die Morgenstunden im Kölner Hotel Savoy. „Wie Bild erfuhr, sollen fast alle Tänzer jeden Freitag nach der Show in der Hotelbar des Savoy gemeinsam den Abend ausklingen lassen, teilweise bis vier oder fünf Uhr morgens“, so Bild. *RUHR24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA